20 febbraio, Giornata mondiale della Giustizia Sociale. Il presidente degli Assistenti sociali di Sicilia, Giuseppe Ciulla: “Ricorrenza importante che ricorda a tutti il dovere di essere costruttori di comunità e bellezza”

Il #contest dell’Ordine per raccontare storie ed esperienze di progettazione sociale sull’Isola da presentare al prossimo Social Work Day in programma il 15 marzo

“La giornata mondiale della Giustizia sociale è l’occasione per riflettere sulle tante disparità e sofferenze del mondo ma, ancora di più, sul dovere di essere – ad ogni latitudine e su ogni scala di intervento – costruttori di comunità e bellezza rimuovendo le barriere di genere, età, razza, etnia, religione e cultura”. Lo dice il presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali di Sicilia, Giuseppe Ciulla. “Ogni giorno – dice Ciulla – migliaia di persone e professionisti si impegnano e lavorano per garantire diritti, superare gli stereotipi, combattere il disagio sociale in tutte le sue sfaccettature. La pandemia ha acuito conflitti e ingiustizie mentre il caro bollette, la precarizzazione del mondo del lavoro e l’isolamento determinato dall’emergenza sanitaria, rischiano di aggravare ancora di più la situazione. È un mondo fluido quello in cui viviamo, in cui questioni locali e globali si incrociano sempre più spesso. Davanti a tutto questo la barra della giustizia sociale deve restare dritta e diventa fondamentale dar sempre più voce e visibilità alle sperimentazioni sociali e alle buone pratiche già avviate. Come Ordine degli assistenti Sociali di Sicilia il prossimo 15 marzo per Il Social Work Day abbiamo scelto di fare proprio questo: accenderemo i riflettori sulle sperimentazioni sociali in corso nell’Isola e che vanno nella direzione di un eco-social world, un mondo in cui sostenibilità ambientale e sociale sono legati”.

Già da qualche giorno l’Ordine ha lanciato un #contest rivolto agli iscritti e ai protagonisti di progettazione sociale. I contributi e le esperienze più significative diventeranno il palinsesto della trasmissione online del Social Work Day di Sicilia che il 15 marzo unirà in una staffetta informativa tutti i capoluoghi dell’Isola, raccontando storie e volti inediti ed ospitando e premiando anche personalità della cultura, della politica e dello spettacolo impegnati nel campo sociale.

Per partecipare basta inoltrare delle foto con una breve descrizione e/o video di max 3 minuti avviati sul territorio e che vanno nella direzione di un eco-social world. I materiali dovranno pervenire entro la mezzanotte del 26 febbraio alla mail dedicata socialday2022@croas-sicilia.it. Info e regolamento sul sito dell’Ordine: www.assistentisocialisicilia.it

Com. Stam.