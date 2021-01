I numeri del piatto più amato e una selezione di pizze fuori dal comune. – Il 17 gennaio si celebra la Giornata Mondiale della Pizza, da non confondere con la variante internazionale, il World Pizza Day, che ricorre ogni 9 febbraio.

Dentro e fuori casa, la pizza resta uno dei piatti più apprezzati in Italia. A dirlo è TheFork, app leader nella prenotazione online dei ristoranti. Il piatto è stato tra i più ricercati nel 2019 con un tasso di preferenza da parte degli utenti del +31%[1]. Nel 2020, la passione per la pizza è entrata nelle mura domestiche. Secondo altri player del settore food tech specializzati nel delivery, anche quest’anno si è posizionata in testa alle classifiche dei piatti più ordinati[2]. Lo confermano i dati di TheFork raccolti a partire dalla riapertura dopo il primo lockdown, per cui il 33% dei ristoranti che offrono delivery e take away propongono la pizza. Gli utenti stessi hanno messo le mani in pasta: complice il lockdown, gli acquisti al supermercati di lievito, farina, pomodoro e altri ingredienti utili allo scopo sono aumentati e così anche le pizze cucinate in casa passate a 2,9 al mese rispetto alle 1,9 del 2019[3].

Ecco le 10 pizze selezionate dal Team di TheFork:

