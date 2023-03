Giornata mondiale della Sindrome di Down, Fisdir e Tigotà insieme alla Nazionale Azzurra di pallacanestro II2

Una data importante quella di oggi, 21 marzo, segnata non solo da una ricorrenza particolarmente cara alla FISDIR, la Giornata mondiale dedicata alle persone con Sindrome di Down, anche detta Trisomia 21 (da qui la scelta del giorno 21), ma anche da una altrettanto importante novità: il marchio Tigotà sosterrà e sarà presente sulle maglie della Nazionale Italiana di Basket con Sindrome di Down FISDIR.

Una collaborazione, quella tra FISDIR e Tigotà, fondata su valori e obiettivi condivisi, visione comune e sostegno allo sport che hanno trovato la loro massima espressione negli atleti azzurri guidati dal coach Giuliano Bufacchi tre volte Campioni del mondo e con un palmares ricco tanto di titoli, quanto di obiettivi raggiunti.

La novità sostanziale è che per la prima volta nella loro storia sportiva, gli atleti e le atlete della nazionale Azzurra avranno uno sponsor sulla propria maglia che rappresenta non soltanto quei valori e quei progetti condivisi, ma anche un sostegno ed un supporto concreti alle loro grandi capacità sportive, al loro impegno e al costante lavoro dei loro tecnici e delle loro famiglie.

“La nostra Federazione ha sempre puntato a valorizzare l’atleta in quanto tale – afferma il Presidente della FISDIR Marco Borzacchini -, ecco perché la mission della FISDIR è una pratica sportiva normalizzata tesa a esaltare le capacità individuali in un quadro di riferimento prettamente sportivo. Ne sono testimonianza i ragazzi della nostra nazionale di basket down che continuano a mietere successi internazionali. Il sostegno di Tigotà ci da la misura che lo sport è davvero un ideale strumento di promozione per chi crede nelle potenzialità dei nostri atleti”.

“È motivo di grande orgoglio per tutti noi sostenere l’attività di atleti, allenatori e di tutto il movimento Fisdir – afferma Tiziano Gottardo, Presidente di Tigotà – questa nostra scelta nasce dal desiderio di promuovere lo sport inclusivo, sensibilizzando e abbattendo gli stereotipi che impediscono, non solo alle persone con Sindrome di Down ma a tutti gli individui, di conoscere e sviluppare il proprio potenziale. Siamo felici di poter essere accanto alle ragazze e ai ragazzi in tutti gli eventi e tornei previsti durante l’anno. A loro inviamo il nostro più tenace in bocca al lupo, sicuri che sapranno giocarsela alla grande!”

“L’obiettivo di Fisdir – racconta Bufacchi – è quello di poter dare a ragazzi e ragazze con disabilità intellettivo relazionali l’opportunità di fare sport a livello promozionale e agonistico. In particolare con il basket abbiamo raggiunto risultati altissimi. La soddisfazione maggiore è quella di aver dato agli atleti la possibilità di andare in giro per l’Europa, vincere titoli e farli crescere nella normalizzazione dello sport. Avere uno sponsor di maglia – conclude e sottolinea Bufacchi – può sembrare banale ma non lo è nella maniera più assoluta, significa normalizzarci e quindi portarci sullo stesso identico livello delle società di normodotati”.

Com. Stam. + foto