Giornata Mondiale Prematurità: le iniziative programmate nei presidi Rodolico e San Marco per lunedì 17 e martedì 18 novembre

In occasione della Giornata Mondiale del Neonato Pretermine che si celebra il 17 novembre, promossa a livello nazionale dalla SIN (Società Italiana Neonatologia) e dall’Associazione Vivere ETS,

anche quest’anno sono tante le iniziative promosse dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania che aderisce all’evento, e in particolare dall’Unità Operativa Complessa di Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico “Rodolico” diretta da Pasqua Betta e dall’UOC Utin e Neonatologia dell’ospedale San Marco diretta da Marco Saporito. Questo il programma di lunedì 17 e martedì 18 nei due presidi:

POLICLINICO “RODOLICO”, via Santa Sofia 78 – Catania, nella sede dell’ UOC UTIN e Neonatologia al primo piano dell’edificio 3

LUNEDI’ 17 NOVEMBRE:

ORE 15: “Raccontiamo una fiaba” con le letture a cura di medici e infermieri del reparto.

Musicoterapia – Melodie e suoni per accogliere i piccoli e le famiglie alle quali verrà donato un piccolo pensiero per ogni neonato realizzato a mano dalle mamme dell’Associazione “Mani di Mamma”.

Incontro dei bimbi ricoverati con i nonni.

Illuminazione viola della palazzina – Simbolo mondiale della prematurità.

MARTEDI’ 18 NOVEMBRE 2025

ORE 17.30: Massaggio infantile – Momento di contatto e tenerezza tra genitori e piccoli pazienti guidati da medici e infermieri del reparto.

OSPEDALE SAN MARCO, viale Carlo Azeglio Ciampi – Catania, nella sede dell’UOC UTIN e Neonatologia nell’edificio A

LUNEDI’ 17 NOVEMBRE:

ORE 14: Accoglienza delle famiglie

ORE 14.30: Cerimonia di inaugurazione della “PANCHINA DELLA PREMATURITA’” installata nel corridoio dell’edificio A2

ORE 15.00 Testimonianze ed esperienze di genitori e operatori

ORE 15.30 Esibizione musicale a cura della musicoterapeuta Tiziana Arena

ORE 16.00 Momento conviviale con merenda ed animazione per i più piccoli

ORE 17.30 Illuminazione di viola (colore simbolo della giornata del prematuro) della facciata dell’ospedale San Marco seguita dal lancio di palloncini biodegradabili in segno di speranza e solidarietà.