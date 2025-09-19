Giornata per il dono del sangue e del plasma: domenica 21 settembre porte aperte presso l’UOC Medicina Trasfusionale del Policlinico di Palermo

Domenica 21 Settembre, l’UOC Medicina Trasfusionale del Policlinico “Paolo Giacone”, in via straordinaria, sarà aperta dalle ore 8 alle 13 a tutti coloro che vorranno donare il sangue.

L’iniziativa è organizzata in occasione dell’ultima delle tre giornate dedicate al dono del sangue e del plasma quale esempio di civismo sociale istituite dal Presidente della Regione in memoria dei magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e delle loro scorte, e Rosario Angelo Livatino, e di tutte le vittime delle organizzazioni mafiose.

La Direttrice Generale del Policlinico, Maria Grazia Furnari, sottolinea: “La donazione di sangue e plasma, così come degli organi, non è solo un atto di generosità personale, ma anche un gesto di cura verso i pazienti che necessitano di trattamenti salvavita. Ogni unità di sangue donato e ogni organo trapiantato hanno il potere di restituire speranza a chi ne ha bisogno. Partecipare a questa iniziativa significa contribuire attivamente al benessere di chi ci circonda e migliorare la qualità della vita di molte persone. È fondamentale continuare a sensibilizzare le giovani generazioni su queste tematiche. I nostri incontri nelle scuole e nei corsi di laurea sono un modo per educare e coinvolgere i ragazzi, facendo sì che la cultura del dono diventi parte della loro identità. Ringrazio fin da ora tutti coloro che sceglieranno di donare e il personale della nostra Medicina trasfusionale per l’impegno profuso”.

L’attività di sensibilizzazione condotta dall’Azienda ospedaliera universitaria proseguirà nel corso dell’anno con incontri presso le scuole medie superiori e i corsi di laurea di tecnologie sanitarie e infermieristica di UNIPA.

Nel calendario delle attività programmate, l’unità operativa dell’AOUP ospiterà gli alunni delle V classi del liceo classico e scientifico di Bagheria per illustrare tutto il percorso della donazione, dalla raccolta degli emocomponenti alla loro scomposizione e assegnazione ai pazienti in regime ordinario ed in urgenza.

