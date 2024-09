Giornata spettacolare in mare per la flotta di oltre 200 barche della Millevele IREN!

Questa mattina il mare di Genova si è colorato di 204 vele che hanno partecipato all’edizione numero 36 della Millevele IREN. La flotta XXL è partita questa mattina alle 11 sulla linea di partenza posta al largo di Vernazzola, il vento ha soffiato su tutto il percorso con una intensità tra i 6 e i 10 nodi, inizialmente da Nord per poi girare a Levante durante la seconda metà del percorso.

“Una veleggiata meravigliosa – così il Presidente di Yacht Club Italiano Carlo Cameli, oggi in mare a bordo del suo Blue Indy – ci voleva dopo alcuni anni di maltempo, oggi sembrava di essere in una cartolina e non avremmo potuto chiedere di meglio: Genova e il Salone come quinta naturale, centinaia di vele, vento e mare piatto. Siamo molto soddisfatti di come sia andata questa edizione. Aspettiamo tutti al Crew Party di questa sera e alla cerimonia di premiazione di domani alle 11:30 al Salone Nautico di Genova per festeggiare tutti insieme!”.



In acqua, nel gruppo A (Rosso), riservato alle barche sopra i 18 metri, ha vinto Atalanta II di Carlo Puri Negri, che per l’occasione ha ospitato a bordo anche il Sindaco di Genova Marco Bucci. Nel raggruppamento verde (da 11 a 18 metri), prima posizione per lo Stream 40 Jack Sparrow di Fabio Caroli e primo nel gruppo giallo (sotto gli 11 metri), l’Archambault M34 Manida di Fabio Iorio che ha completato il percorso in poco meno di 1h40m.



La Millevele IREN prosegue questa sera con il Crew Party nei piazzali dello Yacht Club Italiano pronti ad accogliere oltre 1000 velisti, in programma alle 18:30 anche la premiazione della Iren Utility Cup – a cui hanno partecipato 29 imbarcazioni – e, quindi festa per tutti!

Domani alle 11:30, gran finale della Millevele IREN sulla terrazza del padiglione Jean Nouvel del Salone Nautico Internazionale di Genova con la cerimonia di premiazione.

I partner

Title Partner della manifestazione per il terzo anno Iren Luce Gas e Servizi, dopo essere stata a fianco di Millevele IREN in qualità di main sponsor per quattro edizioni consecutive. Mentre SLAM sarà Technical Partner e fornirà le polo della regata. Anche Banca Passadore, già partner istituzionale dello YCI si conferma tra gli sponsor della veleggiata. Per l’edizione 2024 anche il Gruppo Boero, già sponsor tecnico dello YCI, supporta la veleggiata con il suo brand Veneziani Yachting. Completano la filiera dei partner di Millevele IREN, B&G e North Sails, 64° Salone Nautico Internazionale, I Saloni Nautici. Tutte primarie aziende nei rispettivi settori, sempre pronte a dare il proprio supporto a eventi che coinvolgono non solo questo meraviglioso sport, ma soprattutto alle iniziative che promuovono la Città di Genova.

