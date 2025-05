Giornate ANCI a Palermo il 16 maggio Assemblea dei Comuni Siciliani e il 16 e 17 maggio la XIV° assemblea nazionale ANCI Giovani

Una due giorni densa di iniziative, spunti progettuali e di proposte concrete. Questo, in sintesi, il mood degli incontri che prevedono a Palermo, per il giorno 16 maggio, l’Assemblea dei Comuni Siciliani e, per le giornate del 16 e 17 maggio, la XIV° assemblea nazionale ANCI Giovani.

All’assemblea dell’ANCI Sicilia, che si terrà a partire dalle 10 all’Hotel San Paolo Palace di Palermo il 16 maggio prossimo, parteciperanno il presidente dell’ANCI, Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, Andrea Messina, assessore regionale alle Autonomie locali, Salvatore Pilato, presidente della Corte dei Conti – sezione Sicilia, Paolo Peluffo, presidente aggiunto Corte dei Conti – sezione Sicilia, Salvatore Bilardo del MEF, il segretario generale dell’ANCI Veronica Nicotra e Andrea Ferri, capo area Finanza locale e Catasto ANCI. Saranno inoltre presenti Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di ANCI Sicilia. I lavori saranno moderati da Gianni Trovati, giornalista de Il Sole 24 Ore. L’assemblea, che riunirà i 391 comuni dell’Isola, avrà l’occasione per portare al centro del dibattito nazionale le specificità e le criticità degli enti locali siciliani.

Il 16 e il 17 maggio prossimi si svolgerà invece , presso l’ Aula Magna della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo (edificio 6, Viale delle Scienze) la XIV° Assemblea Nazionale ANCI Giovani. Si tratta di un appuntamento annuale della Consulta ANCI Giovani che riunisce amministratori provenienti dai Comuni di tutta Italia per confrontarsi sulle principali questioni che riguardano i giovani eletti e i territori. Nel corso delle due giornate di lavoro saranno organizzati due laboratori tematici della Scuola ANCI Publica centrati sulla comunicazione e sulle politiche europee delle città. Il primo sarà mirato ad aumentare le proprie capacità comunicative e di impatto soprattutto nelle presentazioni in pubblico mentre il secondo rappresenterà l’occasione per condividere informazioni, fonti, modelli organizzativi e strumenti di lavoro per realizzare un approccio strategico alla gestione del bilancio dei Comuni per incardinare le opportunità che l’Europa offre all’interno dei processi di pianificazione strategica e di attivazione delle risorse.

“La scelta dell’Assemblea del 16 maggio – ha dichiarato Paolo Amenta, presidente di ANCI Sicilia – è frutto di un’analisi della crisi del sistema economico finanziario nei comuni. Abbiamo deciso in questa giornata, approfittando della concomitanza con l’assemblea di ANCI Giovani, di mettere insieme, per la prima volta nell’isola, molteplici personalità istituzionali, con l’obiettivo di discutere il “caso Sicilia”, quello relativo ai 179 comuni commissariati a seguito della mancata approvazione dei bilanci di previsione 2025 e capire in un’analisi, in un confronto, cosa stia accadendo. Proprio per questo il presidente dell’ANCI nazionale Gaetano Manfredi sarà a Palermo, per intraprendere con noi la strada giusta, affinché si possa finalmente istituire un tavolo di lavoro con Stato, Regione e enti locali. Sarà il momento di iniziare un percorso di soluzioni alla crisi strutturale dei comuni siciliani dal punto di vista economico-finanziario, un percorso per capire quale sia la strategia necessaria per uscire da questa crisi strutturale”.

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato Luciano Marino, coordinatore di ANCI Giovani Sicilia – che, su nostra richiesta, sia stata scelta Palermo come sede dell’Assemblea Nazionale dei Giovani Amministratori. Voglio ringraziare sia la struttura di Anci Sicilia per il supporto che sempre ci garantisce, ma anche il coordinamento Anci nazionale Giovani e Anci nazionale che hanno permesso di concretizzare questa proposta. Per noi giovani, amministrare rappresenta una grande sfida ma il nostro è compito è quello di farsi apprezzare e prendersi lo spazio che pensiamo di meritare. Non dobbiamo aspettare né regali né riserve di quote, ma farci apprezzare e conoscere. E questo si fa solamente attraverso il lavoro e lo studio quotidiano”.

A entrambi gli eventi possono partecipare tutti i Sindaci, Assessori, Presidenti di Consiglio Comunale, Consiglieri comunali, Presidenti, Assessori e Consiglieri di Circoscrizione/Municipio, Presidenti e Assessori di Unioni di Comuni e, vista l’importanza dei temi trattati, l’invito di partecipazione a entrambi gli eventi è aperto non solo agli iscritti ad ANCI Sicilia ma a tutti gli amministratori locali e regionali.

Per partecipare all’Assemblea dei Comuni Siciliani è necessario registrarsi al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOKvNyplc6bxco-PfvYE50oJYn8D3gU9PrS1HVsIKWL-IZbg/viewform mentre per la partecipazione ai lavori della XIV° Assemblea Nazionale ANCI Giovani è necessario compilare il modulo QUI .

Scarica il programma della XIV Assemblea ANCI Giovani

