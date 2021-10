“Il governo Siciliano ha instituito le “Giornate del volontariato siciliano”, che saranno celebrate per la prima edizione dal 15 al 17 ottobre ad Enna, nell’Aula magna dell’Università “Kore” con il coinvolgimento delle istituzioni e delle associazioni di volontariato.

Nel recente periodo contrassegnato dal lockdown per contrastare il diffondersi del coronavirus, le associazioni di volontariato hanno avuto un ruolo fondamentale. Grazie a loro numerose famiglie hanno avuto un aiuto per superare uno dei momenti più bui della nostra storia recente. Se non fosse stata per l’opera dei volontari, intere famiglie non avrebbero avuto l’assistenza necessaria. Proprio per questi motivi, da sociologo, da uomo e da politico, accolgo con estremo piacere la notizia che il Governo regionale ha instituito le giornate del volontariato Siciliano.

Partendo dall’opera dei volontari che hanno contribuito ai bisogni dei cittadini nei momenti della pandemia, e prendendo spunto dalle giornate stabilite per la metà di ottobre, rilancio con l’idea di avviare un percorso di riforma del volontariato e di tutto il terzo settore. Per queste ragioni presenterò nei prossimi giorni in commissione Affari Istituzionali, di cui faccio parte, un disegno di legge che vada in questa direzione”.



– A dichiararlo è Vincenzo Figuccia deputato all’Ars e commissario provinciale del partito a Palermo –

