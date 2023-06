Giornate Europee dell’Archeologia. Gli appuntamenti di BCsicilia: a Riesi, Alia, Partinico e Santa Flavia

Continuano le iniziative di BCsicilia nell’ambito delle “Giornate Europee dell’Archeologia”. Domani, sabato 17 Giugno 2023, sono previste cinque iniziative: a Riesi, Alia, Partinico e Santa Flavia.

Alle ore 4,45 a Riesi appuntamento per ammirare l’Alba solstiziale alle “Forche di Castellazzo”, mentre alle ore 7,30 prende il via l’archeo passeggiata dal menhir di Pizzo della Madonna di Valledolmo fino alla Tholos della Gurfa ad Alia, alla scoperta del megalitismo dell’entroterra siciliano. Nel pomeriggio, alle ore 17,30 al Borgo Parrini a Partinico, conferenza sul tema “Il quotidiano raccontato tra archeologia e antropologia”, mentre alle ore 18,30 a Riesi è prevista l’osservazione del tramonto solstiziale nel sito di Costa di Mandorla. Infine alle ore 20,30 nel parco archeologico di Solunto conferenza da titolo: “Rinvenimenti archeologici nelle acque tra Capo Zafferano e Cefalù”, il racconto dei reperti sottomarini ritrovati nel golfo di Termini Imerese.

In dettaglio i cinque appuntamenti.

Riesi

Alba solstiziale alle “Forche di Castellazzo”

Sabato 17 Giugno 2023 – ore 4,45

Appuntamento: Car Wash bivio Chiolo Strade Statale 190 – Riesi

Lat. = 37.27725 Long. = 14.09621

Per informazioni: Tel. 338.3841409 – Email: riesi@bcsicilia.it

Presentazione di Maria Catena Sanfilippo, Presidente BCsicilia sede di Riesi.

Le Forche di Castellazzo si trovano a circa 3 Km est dall’attuale abitato di Riesi. Il sito si presenta come un rilievo con tre piani concentrici di differenti dimensioni. Sul piano più alto sono presenti due speroni di roccia, alti circa 10 m. e distanti circa 6 m. Storici locali, sulla base delle fonti hanno ipotizzato la presenza di un fortilizio arabo distrutto dai Normanni. Recenti studi hanno riscontrato l’orientamento astronomico del sito secondo l’alba e il tramonto solstiziale e la presenza di un dolmen con aperture geo-orientate.

Valledolmo – Alia

“Sulle orme dei Giganti” Alla scoperta del Megalitismo dell’entroterra siciliano

Archeo-passeggiata Menhir pizzo della Madonna – Tholos della Gurfa

Sabato 17 Giugno 2023 – ore 7,30

Appuntamento: “Pizzo della Madonna”

(pressi Palazzo di vetro – C.da Rinella) – Valledolmo

Lat. = 37.4521 Long. = 13.5036

Copertura assicurativa Euro 3,00

Prenotazione obbligatoria: Tel. 338.2982900 – Email: alia@bcsicilia.it

Presentazione Elisa Chimento, Presidente BCsicilia Sede di Alia. Il gruppo sarà accolto dai sindaci dei due Comuni Antonino Guccione di Alia e Angelo Conti di Valledolmo e dal Presidente di BCsicilia Alfonso Lo Cascio.

Il gruppo sarà accompagnato dalla guida escursionistica (AIGAE) Calogero Vallone.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione BCsicilia sede di Alia, in collaborazione con Calogero Vallone guida escursionistica (AIGAE), Comune di Alia e Comune di Valledolmo. La passeggiata di 10 Km avrà inizio da Valledolmo, partendo da “Pizzo della Madonna” in tale zona sono presenti strutture rupestri costituite da un tumulo, una struttura dolmenica ed un imponente “Menhir” che sovrasta l’intera vallata, nota tra gli abitanti di Valledolmo come “Pizzo della Madonna”. Da qui lo sguardo spazia ampiamente sul territorio circostante, verso gli altri siti archeologici che “dialogano” tra loro, le serre di Villalba, “Cozzu purtusiddu” il recinto megalitico di Marianopoli. La passeggiata proseguirà lungo lo spartiacque che separa la Valle del Torto con la Valle di Bilìci e l’alta Valle del Platani, qui si apre uno scenario naturalistico dove lo sguardo del visitatore spazia dalle alte cime della catena Madonita a quella Sicana, mettendo in luce l’intero contesto a piena vocazione agricola, fulcro dello sviluppo economico locale. Si continuerà percorrendo la via che collega i megaliti valledolmesi fino al complesso rupestre della Gurfa con la sua imponente Tholos, struttura campaniforme ricavata nell’arenaria rossa. Qui in occasione dei solstizi e degli equinozi è possibile assistere a fenomeni luminosi particolarmente suggestivi legati alle caratteristiche archeoastronomiche del sito. In particolare all’arrivo del solstizio d’estate è possibile osservare un fascio di luce che entra dall’oculus presente in sommità della struttura tholoide e nel suo arrivo fino al pavimento intorno alla ore 12 solari svela un’autentica “ierofania luminosa”, infatti posizionandosi sotto la lama di luce si assiste alla perfetta “smaterializzazione” della figura umana. Essendo in prossimità del solstizio sarà già possibile osservare tale fenomeno. La tipologia dell’iniziativa ha l’obiettivo di far conoscere il nostro territorio, le sue bellezze naturalistiche, storiche, archeologiche, mirando a valorizzare i beni culturali dell’entroterra siciliano coinvolgendo i visitatori alla “ri-scoperta” dei luoghi. All’arrivo osservazione solare all’interno della Tholos.

Informazioni tecniche percorso:

– Dislivello positivo 330m

– Dislivello negativo 350m

– Tipologia percorso – mulattiera

– Lunghezza percorso 10 Km, tempo di percorrenza circa 5 ore

Cosa portare: acqua a sufficienza, cappellino e pantaloni lunghi, scarpe da trekking, pranzo a sacco.

Partinico

Il quotidiano raccontato tra archeologia e antropologia

Sabato 17 Giugno 2023 – ore 17,30

Appuntamento: Cooperativa Noe Borgo Parrini – Partinico

Lat. = 38.07368 Long. = 13.10709

Per informazioni: Tel. 339.1895988 – Email partinico@bcsicilia.it – Fb BCsicilia Partinico

Saluti:

Teresa Chimenti, Presidente BCsicilia Partinico

Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia

Interventi:

Prof.ssa Rita Cedrini, Antropologa – Università di Palermo

Prof. Antonino Filippi, Archeologo – Università Tor Vergata – Roma

Con la collaborazione del prof. Filippo Grillo

Gli oggetti che costellano il nostro quotidiano sono rimando della nostra cultura e delle nostre comunità. Da qui la necessità di preservarli nei musei come testimoni/documento dei tempi della storia e del nostro passato. Un confronto tra archeologia e antropologia, discipline distinte ma complementari, per trovare punti di convergenza e preservare la memoria del cammino nel tempo dell’uomo.

Riesi

Tramonto solstiziale nel sito di Costa di Mandorla

Sabato 17 Giugno 2023 – ore 18,30

Appuntamento: Scuola Media Plesso “D’Antona” Via Malagodi – Riesi

Lat. = 37.28347 Long. = 14.07656

Per informazioni: Tel. 338.3841409 – Email: riesi@bcsicilia.it

Presentazione di Maria Catena Sanfilippo, Presidente BCsicilia sede di Riesi.

Il sito di Costa di Mandorle si trova a circa 3 Km ovest da Riesi, presenta numerose tombe a “forno” risalenti all’Età del Rame. Un varco lungo il crinale risulta essere orientato secondo le coordinate astronomiche dell’alba e tramonto solstiziale, da qui si accede ad un’area sopraelevata dove archeologi del secolo scorso hanno rinvenuto reperti e frammenti sia di epoca preistorica che greco-romana.

Solunto

Conferenza: Rinvenimenti archeologici nelle acque tra Capo Zafferano e Cefalù

Sabato 17 Giugno 2023 – ore 20,30

Appuntamento: Strada provinciale 56 – Area archeologica di Solunto

Lat. = 38.09038 Long. = 13.53116

Per informazioni: Tel. 334.6476378 – Email grupposubacqueo@bcsicilia.it – Fb BCsicilia Gruppo subacqueo

Saluti:

Domenico Targia, Direttore Parco Archeologico Imera Solunto Iato

Giuseppe D’Agostino, Sindaco di Santa Flavia

Ferdinando Maurici, Soprintendente del Mare

Maria Giammarresi, Presidente BCsicilia Bagheria

Interventi:

Gaetano Lino, Responsabile Gruppo Subacqueo BCsicilia

Coordina:

Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia

Con la proiezione commentata di foto e filmati subacquei si farà conoscere uno straordinario patrimonio sommerso, per contribuire alla salvaguardia delle principali emergenze archeologiche rinvenute negli anni nelle acque del Golfo di Termini Imerese tra Capo Zafferano e Cefalù in provincia di Palermo. Si potranno scoprire le tracce lasciate dai Bizantini a Cefalù fino a quelle dei popoli Fenici e Greci a Solunto (Santa Flavia ). Inoltre poiché il tratto di costa è stato da sempre interessato dalla presenza di numerose “Tonnare” si potranno ammirare i segni (ancore, cime, zavorre) lasciate da queste attività sul fondo del mare nel corso degli ultimi secoli e in alcuni casi addirittura millenni.

In allegato alcuni luoghi oggetto delle visite guidate.

