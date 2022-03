Giornate FAI di Primavera 2022: Sottosegretario Borgonzoni, “Italia, un Paese da scoprire. Il 26 e 27 marzo a caccia di bellezza”

«Da Sorrento a Como, da Bolzano a Lecce, passando per Pieve di Soligo: come da trent’anni a questa parte, anche per la primavera 2022 il Fondo per l’Ambiente Italiano propone tantissime iniziative in moltissime città, offrendo così la possibilità di scoprire la magia dell’Italia, custodita in lungo e largo per la Penisola tra spettacoli della natura e siti d’arte.

Un’occasione unica per avvicinarsi all’immensa bellezza del nostro Paese e, al contempo, per ricordare l’importanza di tutelare il patrimonio culturale italiano». Così il Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni sulle Giornate FAI di Primavera 2022, presentate questa mattina al Ministero della Cultura, che prosegue: «Si deve la stessa attenzione anche al patrimonio culturale di tutti gli altri Paesi del mondo. In questi ultimi giorni, e ancora di più sabato 26 e domenica 27 marzo in occasione delle visite FAI alla Chiesa dei Santi Sergio e Bacco degli Ucraini a Roma, il nostro pensiero corre ai civili vittime del conflitto e ai tesori minacciati dalle bombe in Ucraina».

