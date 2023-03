Giornate FAI di Primavera: Vicolungo The Style Outlets con il FAI alla scoperta del Novarese

Sabato 25 e domenica 26 marzo navetta gratuita dall’outlet alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie ai Palazzi

Quest’ anno, in occasione della 31ª edizione delle Giornate FAI di Primavera, Vicolungo The Style Outlets darà il suo contributo al più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano che ogni anno apre le porte di oltre 750 luoghi inaccessibili o poco noti.

In collaborazione con la Delegazione FAI di Novara e il Comune di Vicolungo, sabato 25 e domenica 26 marzo, il centro sarà il punto di partenza per la visita a contributo libero* di uno dei gioielli di Vicolungo: la Chiesa di Santa Maria delle Grazie ai Palazzi risalente al 1500. Per l’occasione, infatti, l’outlet metterà a disposizione dei visitatori una navetta gratuita che, ogni 30 minuti, collegherà la piazza principale del centro, piazza Santa Rita, alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie ai Palazzi, situata a soli 5 minuti di distanza.

Questa occasione unica rappresenta per l’outlet di NEINVER, leader europeo del settore, una nuova opportunità per continuare a promuovere e rilanciare il territorio insieme al Comune di Vicolungo.

Marzia Vicenzi, Sindaco di Vicolungo, commenta “ringrazio Vicolungo The Style Outlets, attore di primaria importanza per il nostro territorio, che, anche questa volta, si è dimostrato subito disponibile a collaborare con noi per far conoscere il patrimonio del nostro splendido Comune ai suoi numerosi ospiti provenienti in prevalenza da tutto il Nord Italia e dalla Svizzera, ma anche dal circondario”.

Inoltre, attraverso questa iniziativa, Vicolungo The Style Outlets rinnova il suo impegno nel valorizzare arte, storia e natura del territorio su cui sorge, incentivando turisti e locali a scoprire i luoghi sorprendenti che popolano Vicolungo e tutto il Novarese.

Marco Cicchetti, center manager di Vicolungo The Style Outlets, spiega “ci fa molto piacere partecipare a questa manifestazione conosciuta e apprezzata in tutto il paese che ogni anno permette a un pubblico sempre più ampio di conoscere meglio l’area in cui viviamo. Fare sistema con realtà locali come il Comune di Vicolungo e la Delegazione FAI di Novara è per noi un modo in più per portare avanti la nostra strategia di creazione di valore per il territorio e per i suoi abitanti”.

* Orario delle visite: Sabato 25 e Domenica 26 marzo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00.

Com. Stam. + foto Vicolungo The Style Outlets