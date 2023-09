Giovane e determinata. Ecco la squadra azzurra per il Motocross delle Nazioni in Francia

Dopo settimane di attesa e curiosità da parte di media e appassionati, è tempo di svelare i nomi dei piloti italiani che vestiranno la Maglia Azzurra al Motocross delle Nazioni.

Il grande evento di fine stagione è in programma a Ernée, in Francia, sabato 7 e domenica 8 ottobre. Il Commissario Tecnico FMI, Thomas Traversini, ha convocato:

Alberto Forato. Nato a Feltre (BL) il 30/03/2000. Moto: Ktm.

Team: SM Action Racing. Moto Club: Orbassano Racing. Classe MXoN: MXGP

Mattia Guadagnini. Nato a Bassano del Grappa (VI) l’11/04/2002. Moto: GasGas.

Team: Red Bull GasGas Factory Racing. Moto Club: Ardosa. Classe MXoN: MXOpen

Andrea Adamo. Nato a Erice (TP) il 22/08/2003. Moto: Ktm.

Team: Red Bull Ktm Factory Racing. Moto Club: La Rocca. Classe MXoN: MX2

L’età media della formazione azzurra (21,3 anni) testimonia la continua crescita del movimento crossistico italiano, certificata anche dai titoli internazionali individuali e a squadre conquistati recentemente. Alberto Forato è costantemente nel gruppo dei migliori della MXGP, tanto da aver centrato, in Turchia, la sua prima top 5 di Gran Premio. Proprio ad Afyon è tornato in gara Mattia Guadagnini, che ha dimostrato di aver completamente superato la frattura all’omero del braccio sinistro che lo ha tenuto lontano dal Mondiale per oltre 100 giorni. Andrea Adamo, dal canto suo, è il leader del Mondiale MX2 con numerose vittorie e podi all’attivo.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Siamo entusiasti di presentare questa squadra, composta da giovani piloti pronti a dare il massimo per la Maglia Azzurra come hanno già fatto in passato. Ognuno di loro ha esperienza in questo Trofeo, un aspetto fondamentale per affrontare al meglio una competizione di così alto valore. Sono certo che ci sarà un forte spirito di gruppo non solo tra i piloti ma tra tutte le parti coinvolte in questa trasferta in cui vogliamo confermarci tra le nazionali di riferimento. Sarà il primo Nazioni dopo l’era Cairoli: sono convinto che i ragazzi metteranno in pista i valori trasmessi dal nove volte iridato”.

Thomas Traversini, Commissario Tecnico FMI: “I nostri ragazzi non aspettano altro che scendere in pista con i colori dell’Italia. Quando ho comunicato loro le convocazioni hanno espresso grande entusiasmo e voglia di misurarsi nella competizione più attesa dell’anno. Li seguo fin da giovanissimi e so bene che hanno grandi qualità umane oltre che tecniche, quindi sono certo che ci sarà un grande spirito di gruppo. Le squadre attrezzate per ambire al podio sono numerose; noi, come sempre, punteremo ai piani alti della classifica”.

Com. Stam. + foto FMI