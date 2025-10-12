Giovane ucciso, Figuccia: “Palermo deve reagire, lo Stato sia più presente”

Palermo – “Una notte di violenza ha spezzato la vita di un ragazzo di appena 21 anni, colpito a morte vicino al Teatro Massimo mentre cercava di aiutare un amico.
Un gesto di coraggio che racconta la parte migliore dei nostri giovani, finito nel modo più tragico”. Così Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, dopo l’omicidio del 21enne intervenuto per sedare una rissa nel centro di Palermo.
“Palermo deve reagire – sottolinea – serve più sicurezza, più educazione al rispetto, più presenza dello Stato. Alla famiglia del ragazzo e a chi gli voleva bene va il mio abbraccio e il mio calore più sincero. La città si stringe attorno al dolore dei genitori”, conclude Figuccia.
Com. Stam.