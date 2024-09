Giovani agricoltori. Bando per coltivare la passione. Scadenza ravvicinata  

Con il bando ‘Insediamento Giovani Agricoltori’ da 78 milioni di euro, pubblicato dalla Regione Siciliana, si mette al centro il ricambio generazionale e l’innovazione in agricoltura.

Il bando rientra nell’Intervento SRE01 del Complemento per lo sviluppo rurale della Regione Siciliana al Piano Strategico PAC 2023 2027. Potranno beneficiarne giovani agricoltori/trici (fino a 40 anni di età) che si insediano per la prima volta nel ruolo di capo d’azienda agricola. Il sostegno consiste in un premio forfettario di 50 mila euro attribuito per la presentazione di un progetto di sviluppo dell’attività, sia in termini di modernizzazione che di nuovi approcci produttivi più sostenibili in termini ambientali e economici.

In particolare per rientrare nella platea dei/delle beneficiari/e, oltre a non avere più di 40 anni, è necessario:

possedere un’adeguata formazione o competenza professionale in linea con quanto previsto nella definizione di giovane agricoltore;

presentare la domanda di sostegno corredata di Piano Aziendale (PA) per lo sviluppo dell’attività agricola, da presentare con la domanda di sostegno. Il PA deve illustrare la situazione di partenza dell’insediamento, l’idea imprenditoriale che si intende attuare, le tappe che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, gli obiettivi e risultati attesi;

insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola.

Le domande di sostegno devono essere inoltrate attraverso il portale Sian (Sistema informativo agricolo nazionale) che sarà accessibile fino al 30 settembre 2024. Per consultare il bando completo e inviare la dmanda attraverso la piattaforma dedicata basta cliccare qui

