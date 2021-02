Il Moige Movimento Italiano Genitori presenta i dati dell’indagine sull’uso del digitale nei minori, sui cyber risk e il corretto uso del web, il nuovo progetto “Giovani ambasciatori per la cittadinanza digitale” e il Centro mobile digitale contro il cyberbullismo

Interverranno tra gli altri Ronzulli (Commissione bicamerale Infanzia), Decaro (ANCI e Sindaco di Bari), Ciardi (Polizia Postale), Garlatti (Garante infanzia), Profumo (ACRI), Carlo Conti, Casa Surace, Milly Carlucci, Clio Zammatteo e Paolo Ruffini

Lunedì 8 febbraio, dalle ore 10 alle 13, si terrà l’evento digitale “Giovani Ambasciatori per la cittadinanza digitale” organizzato dal MOIGE – Movimento Italiano Genitori in occasione del Safer Internet Day 2021.

Prenderanno parte all’incontro in veste di relatori molti rappresentanti delle istituzioni e degli organi di controllo, tra i quali Licia Ronzulli, Presidente Commissione bicamerale Infanzia, Antonio Decaro, Presidente ANCI e Sindaco di Bari, Francesco Profumo, ex ministro Istruzione e Presidente ACRI e Nunzia Ciardi, Direttore della Polizia Postale e delle Comunicazioni; ma anche volti noti del mondo dello spettacolo e del web, come Me Contro Te, youtuber, Carlo Conti, conduttore televisivo, Carolina Benvenga, youtuber, Casa Surace, youtuber, Clio Zammatteo, youtuber e imprenditrice, e Paolo Ruffini, conduttore televisivo.

In apertura del dibattito, verranno presentati i risultati dell’indagine “Tra digitale e cyber risk: rischi e opportunità del web”, realizzata dall’Istituto Piepoli, specializzato in Marketing and Opinion Research, illustrati dal Vicepresidente dell’Istituto Livio Gigliuto. Uno studio molto importante che deve spingerci a rivedere il rapporto con il web e, soprattutto, i social network, anche alla luce dei tristi fatti di Palermo, che hanno visto una bambina di 10 anni perdere la vita per partecipare ad una sfida lanciata su Tik Tok.

Un evento per presentare la V edizione della campagna di formazione “Giovani Ambasciatori per la cittadinanza digitale”, che fornisce un’attenta analisi dei rischi connessi alla rete che possono minacciare i giovani e i giovanissimi, ponendosi come una guida per un corretto utilizzo del web da parte di tutti gli utenti, a prescindere dall’età. L’obiettivo principale è quello di rendere maggiormente consapevoli i giovani e le famiglie, responsabilizzare e coinvolgere i genitori, che devono necessariamente avere un ruolo attivo di supervisione e controllo, ed informare tutti i cittadini.

Fino ad oggi sono state coinvolte nel progetto oltre 950 scuole su tutto il territorio nazionale, circa 262.500 ragazzi, oltre 11.250 docenti e 525.000 genitori, e, soprattutto, sono stati formati oltre 4.250 Giovani Ambasciatori, scelti dai docenti per le loro particolari attitudini e sensibilità.

Nel 2021 il progetto coinvolgerà ulteriori 250 scuole in circa 200 comuni italiani, 62.500 studenti di età diverse, verranno individuati 1.250 nuovi Giovani Ambasciatori per la cittadinanza digitale, formati per essere un punto di riferimento all’interno della scuola, 1.250 docenti formati tramite piattaforma online e incontri a scuola e 125.000 genitori degli studenti, che verranno informati attraverso il materiale didattico dedicato.

Programma dell’evento:

I SESSIONE ore 10 – 11.30

Modera: Antonio Affinita, Direttore generale MOIGE – Movimento Italiano Genitori

Presentazione dell’indagine “Tra digitale e cyber risk: rischi e opportunità del web”: Livio Gigliuto, Vicepresidente Istituto Piepoli

Intervengono:Licia Ronzulli, Presidente Commissione bicamerale infanzia, Francesco Profumo, ex ministro Istruzione e Presidente ACRI, Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Ginevra Cerrina Feroni, Vicepresidente del Garante per la protezione dei dati personali, Roberto Baldoni, Vicedirettore generale del DIS con delega alla cybersecurity, Nunzia Ciardi, Direttore della Polizia Postale e delle Comunicazioni, Triantafillos Loukarelis, Direttore generale dell’UNAR, Antimo Ponticiello, Direttore generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione, Ministero dell’Istruzione, Fabrizio Iaccarino, Responsabile Affari istituzionali e sostenibilità, ENEL Italia, Lisa Dolcini, Marketing manager, TREND MICRO Italia, Luca Bernardo, Direttore Centro coordinamento nazionale cyberbullismo, Marlene Monfiletto Nice, Deputy Cultural Affairs Officer – Ambasciata degli Stati Uniti d’America

Conclude: Antonio Decaro, Presidente ANCI e Sindaco di Bari

II SESSIONE ore 11.30 – 13

Modera: Elisabetta Scala, Vicepresidente MOIGE – Movimento Italiano Genitori

Intervengono docenti e giovani ambasciatori di: I.S.S. Agnoletti di Campi Bisenzio, I.I.S. Artusi di Roma, Liceo Scientifico “Cipolla” di Castelvetrano, I.C. Massari – Galilei di Bari

Testimonial Moige: Sarah Maestri, attrice e membro della commissione di beneficenza di fondazione Cariplo, Alessandro Borghese, chef e conduttore televisivo, Amadeus, conduttore televisivo, Beppe Convertini, conduttore televisivo, Carlo Conti, conduttore televisivo, Carolina Benvenga, youtuber, conduttrice ed attrice televisiva, Casa Surace, youtuber, Clio Zammatteo, make-up artist e imprenditrice digitale, Davide Nonino, youtuber, Eleonora Daniele, conduttrice televisiva, Elisa Isoardi, conduttrice televisiva, Guillermo Mariotto, stilista, Mario Acampa, conduttore televisivo, Me contro Te, youtuber, Milly Carlucci, conduttrice televisiva, Paolo Ruffini, conduttore televisivo,

Conclude: Maria Rita Munizzi, Presidente nazionale MOIGE – Movimento Italiano Genitori