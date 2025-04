Giovani azzurri sui blocchi al via in Portogallo la stagione di Coppa Europa Giovanile

Weekend di esordi importanti per la Nazionale italiana. Non solo il Team Senior sarà impegnato nella prima tappa di Coppa del Mondo Lead e Speed, ma anche la Nazionale Giovanile affronterà il debutto della Coppa Europa Giovanile Boulder.

I migliori specialisti dei blocchi Under 17 e Under 19 si ritroveranno da ogni angolo del continente al Pavilhão da Encosta do Sol della cittadina portoghese di Soure, ormai da anni avvezza ad ospitare competizioni internazionali di arrampicata sportiva.

Il circuito di Coppa prevede 4 tappe: la seconda sfida europea si disputerà dal 9 all’11 maggio a Graz, in Austria, la terza il 24-25 maggio a Molde, in Norvegia, la quarta ed ultima il 14-15 giugno a Sukoro, in Ungheria. Una data fondamentale sarà inoltre il weekednd dal 15 al 18 maggio, data in cui verranno disputati i Campionati Europei Giovanili, che avremo l’onore e la responsabilità di ospitare in Italia, a Curno (BG).

Last but not least i Mondiali Giovanili, che chiuderanno la stagione di Boulder Europeo Giovanile (così come di Lead e Speed) e che si svolgeranno a Helsinki dal 28 luglio al 3 agosto.

Nella tappa portoghese saranno 20 gli azzurri che cercheranno di distinguersi in mezzo a 264 atleti in gara, accompagnati dal capo delegazione Corrado Riva e dai tecnici Danilo Marchionne, Matteo Maffei e dal fisioterapista Luca Sciamanna.

Per l’Under 17 saranno schierati gli atleti coi migliori piazzamenti in Coppa Italia Giovanile, ovveroVirginia Bresolin (Opera Verticale ASD), Campionessa Italiana U16, Carolina Gradaschi (King Rock Climbing Verona), Giorgia Zanetti (Intellighezia Project Padova), Leonora Lucarelli (Hangar Frascati Climbing), e Alice Marcelli (Ragni di Lecco), Campionessa Mondiale di velocità che si cimenta anche nel Boulder. Nel settore maschile saranno presenti Pietro Franzoni (King Rock Climbing Verona), Andrea Locatelli (Koren Climbing), Matteo Tranquilli (B-Side Torino) e infine Andrea Ludovico Chelleris (Teste di Pietra) ed Emiliano Zingrini (Crazy Center), rispettivamente Campione e vice Campione Italiano U16.

Nell’U19 femminile daranno battaglia Matilda Liù Moar (AVS Brixen) vice Campionessa Italiana U18, Elena Brunetti (Climbing Side Roma), bronzo al Campionato Italiano, Nicole Francesconi (Istrice Ravenna), Emma Benazzi (AVS Meran) e Stella Giacani (The Change SSD), Campionessa Italiana U18, argento in Coppa Europa Senior a Roma. Mentre nel comparto maschile cercheranno di conquistare il podio Giovanni Bagnoli (Crazy Center), argento in Coppa Europa Lead a Ostermundigen nel 2024, Tommaso Milanese (Star Wall Climbing), Francesco Marchionni (Gollum Climbing Academy), Riccardo Vicentini (Lupi Climbing Team), Campione Italiano U18, e Matteo Reusa (Kuota 8.10), vice Campione Italiano Senior e U18.

Alcuni di questi atleti hanno già vestito la maglia della Nazionale in occasione delle tappe di Coppa Europa Senior a Monaco (Matilda Liù Moar) e a Roma (Francesco Marchionni, Matteo Reusa). Stella Giacani, non si è limitata ad essere presente ad entrambi gli appuntamenti, ma ha conquistato la finale a Monaco e la medaglia d’argento a Roma.

Il programma di gara prevede per sabato 26 a partire dalle ore 9.00 l’inizio delle qualifiche U17, dalle ore 14.30 le qualifiche U19. Domenica 27 alle ore 10.10 avranno inizio le finali U17 e alle ore 12.30 le finali U19.

Questo il link per assistere alla gara: https://www.youtube.com/live/4Dw2Fe1BLlQ?si=ljcVu1huQPwvKTDY

In bocca al lupo ai giovani azzurri perché sappiano risplendere in campo internazionale!

Com. Stam. + foto FASI