Giovani. Online il questionario di Eurodesk su bisogni e interessi Scadenza Ravvicinata

Youth Info Survey: tutte le domande (e le risposte) rivolte a ragazzə ‘in movimento’ per lavoro, studio, volontariato in Europa e negli altri paesi in cui opera la rete Eurodesk, di cui anche InformaGiovani ETS è parte.

Partecipare è semplice, per completare il sondaggio bastano pochi minuti. Eurodesk, la rete europea di informazione dedicata ai giovani, per la quarta edizione dell’iniziativa punta a conoscere abitudini e preferenze sulla mobilità all’estero per migliorare le strategie comunicative ed i suoi servizi informativi. I/le partecipanti potranno vincere inoltre un voucher di 50 euro.

L’indagine intende:

– raccogliere notizie sulle abitudini di ricerca di informazioni dei giovani e sulle loro preferenze in merito alle esperienze di mobilità all’estero.

– utilizzare i dati per migliorare l’efficacia delle strategie di comunicazione di Eurodesk;

– celebrare il 35° anniversario di Eurodesk (che avverrà nel 2025) evidenziando il suo impegno nel settore dell’informazione giovanile;

– promuovere il riconoscimento dell’informazione giovanile: utilizzare i risultati per chiedere maggiore riconoscimento e investimenti nei servizi di informazione giovanile da parte dei decisori politici.

Youth Info Survey è tradotto in diverse lingue europee (tra le quali l’italiano) e si rivolge a giovani dai 13 ai 35 anni.

Uno strumento che mette al centro l’ascolto ed il coinvolgimento dei ragazzə nei processi decisionali che li riguardano e nella costruzione del loro futuro attraverso le esperienze di mobilità all’estero.

Per rispondere al sondaggio c’è tempo fino al 12 novembre 2024.

Clicca qui per partecipare al sondaggio

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovali