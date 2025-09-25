Giovani talenti musicali all’EUYO Scadenza ravvicinata 

Entrare a far parte della European Union Youth Orchestra, l’EUYO. Sono aperte le selezioni per strumentistə di: violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto (ottavino – facoltativo), oboe (corno inglese – facoltativo), clarinetto (clarinetto in Mib – facoltativo), fagotto (controfagotto – facoltativo), corno, tromba, trombone, tuba, percussioni, arpa, tastiere.

È ammessə a concorrere chi abbia un’età compresa fra i 16 e i 26 anni alla data del 31 dicembre 2025, e sia natə, risied, o abbia studiato la disciplina in uno dei 27 Paesi dell’Unione Europea. I/le candidatə che superano la prova faranno parte dell’Orchestra per un intero anno di attività concertistica, in ambito comunitario e in tournée negli altri continenti.

In Italia è la Rai ad organizzare le selezioni, che si svolgono in due fasi: nel primo turno si valuteranno le esecuzioni inviate in video dai candidati e i risultati saranno resi noti entro il mese di ottobre; nel secondo turno avranno corso le audizioni finali che si svolgeranno a Roma nella Sede Radio in data da precisare, tra novembre e dicembre 2025.

Il termine per candidarsi è il 30 settembre 2025. Per saperne di più clicca qui (pagina in inglese)

