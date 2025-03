Giovanissimo pusher beccato con la droga dai Carabinieri

Giarre (CT). Nell’ambito della costante attività preventiva e repressiva dei reati, secondo le linee guida del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, con particolare attenzione anche a quei reati legati allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti, i militari della Stazione di Giarre hanno arrestato, un minorenne giarrese perché, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, intorno alle ore 19:30, alla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Giarre è pervenuta una segnalazione al numero unico di emergenza 112, con la quale un cittadino riferiva di aver notato un giovane che, dopo aver scavalcato una recinzione, si aggirava con atteggiamento sospetto all’interno di un’area situata in via Settembrini, proprio di fronte al locale “Palaghiaccio”.

I militari, quindi, una volta entrati all’interno della struttura, hanno subito individuato il giovane che, alla loro vista, si è immediatamente disfatto di un borsello, lanciandolo tra la vegetazione presente nell’area, nel chiaro tentativo di occultarlo e sottrarlo al controllo.

Bloccato il giovane, i Carabinieri lo hanno immediatamente sottoposto a un primo controllo. Lo stesso ha cercato di giustificare la propria presenza nell’area riferendo di essere alla ricerca del proprio cellulare, ma le sue spiegazioni sono apparse poco credibili, soprattutto alla luce del gesto con cui poco prima si era disfatto del borsello lanciandolo nella vegetazione. Per questo motivo, i militari hanno richiesto l’ausilio di un altro equipaggio, al fine di coadiuvarli sia nella perlustrazione della zona per il recupero dell’oggetto abbandonato, sia per procedere a un controllo più accurato del giovane.

A questo punto il ragazzo, accortosi che i Carabinieri stavano per recuperare proprio quella tracolla, ha tentato la fuga facendo resistenza nei confronti dei militari che, nonostante tutto, sono riusciti a porlo in sicurezza.

Recuperato il borsello, i Carabinieri hanno subito compreso il motivo del nervosismo e della reazione aggressiva del minorenne: all’interno, infatti, erano nascosti ben 31 dosi di cocaina e 71 di marijuana, oltre che all’immancabile bilancino di precisione per la suddivisione della droga da vendere al dettaglio.

Il minore è stato quindi posto a disposizione della competente Procura dei Minorenni di Catania di via Franchetti, che per lui ha disposto la collocazione in un istituto penitenziario minorile.