Giovanni Copioli e Andrea Verona insigniti del Collare d’Oro del CONI

Riconoscimenti ricevuti ieri mattina a Roma, durante la cerimonia di premiazione. Nel pomeriggio, a Riccione, conferita al Presidente l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana”

La più alta onorificenza dello sport italiano, ovvero il Collare d’Oro. Il prestigioso riconoscimento viene consegnato agli atleti che, nel corso della stagione, hanno rappresentato il nostro Paese conquistando grandi risultati internazionali. Questa volta però ad essere premiato è stato anche Giovanni Copioli. A nemmeno un giorno dalla 76° Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva FMI, che lo ha riconfermato quale Presidente della Federazione Motociclistica Italiana (terzo mandato consecutivo per lui), lo stesso Copioli ha ricevuto ieri l’ambito riconoscimento del CONI in virtù dei suoi successi in campo internazionale. Copioli è stato infatti recentemente riconfermato anche come Vice Presidente della Federazione Motociclistica Internazionale. Restando in tema di Collari d’Oro, per il 2024 il CONI ha assegnato l’ambito premio anche ad Andrea Verona (Campione del Mondo Enduro classe E2). Accompagnato dal Presidente Copioli, Verona ha ritirato il premio dalle mani del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, nel contesto della cerimonia di premiazione, tenutasi ieri nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica in Roma.

Per Andrea Verona – nato a Thiene (VI) il 22 aprile 1999 – si tratta del secondo Collare d’Oro dopo quello ottenuto nel 2022 per la conquista del titolo assoluto nel Mondiale EnduroGP. Verona vanta nel suo palmares, tra gli altri, anche tre campionati mondiali E1 consecutivi, la Sei Giorni 2021 e numerosi titoli giovanili tra cui il Trofeo Junior della Sei Giorni 2018.

Tornando al Presidente Copioli, quella di ieri è stata una giornata trionfale per lui. Nel pomeriggio infatti al Presidente è stata conferita l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana”. Riconoscimento ricevuto a Riccione, che testimonia ancora una volta l’impegno e l’importanza del lavoro svolto negli anni.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Quella di ieri è stata una giornata densa di emozioni per me, che si sommano a quelle provate domenica per la rielezione di Presidente FMI. Parlando di ieri, devo ringraziare in primis il Presidente del CONI Giovanni Malagò per l’assegnazione del Collare d’Oro, un riconoscimento che mi riempie di orgoglio. Sensazione che è proseguita nel pomeriggio dopo aver ricevuto l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine ‘al Merito della Repubblica Italiana’. Tante le emozioni vissute poi insieme ad Andrea Verona, protagonista di un’annata fantastica, con un trionfo mondiale che gli ha permesso di ottenere il secondo Collare d’Oro in carriera. Verona che, proveniente dai Talenti Azzurri FMI, è la testimonianza di un movimento motociclistico italiano in continua crescita e capace di regalare sempre grandi soddisfazioni”.

Andrea Verona: “Il Collare d’Oro del CONI è il massimo per uno sportivo italiano, per cui non posso che essere davvero contento ed emozionato per aver ricevuto questo riconoscimento. Il fatto che sia il secondo mi rende poi ancora più orgoglioso, segno che il lavoro fatto in questi anni ed in particolare in questa stagione ha dato tutti i suoi frutti. La ciliegina sulla torta è stata poi ricevere il premio lo stesso giorno in cui è stato attribuito anche al Presidente Copioli. Non posso che ringraziare lui e tutta la Federazione per il supporto ricevuto in questi anni”.

Com. Stam. + foto FMI

Copioli Commendatore

Copioli collare oro