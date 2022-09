la Feltrinelli Libri e Musica via Cavour 133, Palermo – AREA ESTERNA ALLA ZTL – tel. 02 9194 7777 – WhatsApp +39 345 686 8487 mercoledì 28 settembre – ore 18:00 Giovanni Di Salvo presenta Azzurre. Storia della nazionale di calcio femminile (Bradipolibri)

Questo libro è un omaggio a tutte quelle donne che hanno indossato con onore la maglia azzurra e che hanno sudato, lottato, pianto e riso per portare più in alto possibile il nome dell’Italia. È anche un attestato di stima per tutte le calciatrici che in questo momento stanno vestendo la casacca della Nazionale e che tracceranno un futuro radioso per il calcio femminile italiano.

Con la speranza che la storia della Nazionale di calcio femminile possa essere fonte di ispirazione per tutte quelle bambine, ragazze e donne di domani.

A loro il compito di raccogliere gli sforzi di chi le ha precedute per continuare a tingere il cielo sempre più azzurro.

Giovanni Di Salvo,(Palermo, 1979), ingegnere e saggista sin dal 1994 entra nella redazione sportiva palermitana del quotidiano “La Sicilia”. Conseguita nel 2004 la laurea in Ingegneria, per tre anni ricopre il ruolo di docente presso l’Università degli Studi di Palermo nelle facoltà di Medicina e di Scienze. A seguire ha una collaborazione esterna, della durata biennale, presso l’Arpa Sicilia. Durante questo periodo è coautore di tre diverse pubblicazioni scientifiche sulla rivista “Il Bollettino degli Esperti Ambientali”. Attualmente svolge la libera professione ed è docente nella scuola secondaria di secondo grado. A dicembre 2014 esce per la Geo Edizioni “Quando le ballerine danzavano col pallone”. Il testo narra, per la prima volta, la storia del calcio femminile italiano con particolare riferimento a quello siciliano.

