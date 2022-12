GIOVANNI SANTESE – “DOBBIAMO FARE BELLEZZA”

Dal 2 gennaio 2023 sarà in rotazione radiofonica “Dobbiamo fare bellezza” il nuovo singolo di Giovanni Santese, disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming dal 13 gennaio 2022

“Dobbiamo fare bellezza”, il nuovo singolo di Giovanni Santese, è un discorso commosso e sincero, da padre a figlio. La canzone nasce il primo giorno di scuola del bambino, quando il cantautore prende consapevolezza improvvisa del fatto che il figlio si dovrà avventurare da solo nel mondo, perciò l’unico consiglio che si sente di dargli e di volare sempre in alto, anche e soprattutto le volte che il mondo lo inviterà a tenersi basso.

Il brano anticipa l’uscita del nuovo album previsto per la primavera del 2023.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Dobbiamo fare bellezza è un atteggiamento, uno stile di vita, un’intenzione che vorrei ricordare sempre, e che vorrei condividere con i miei figli”.

Guarda il lyric-video su YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=TYyTeXWATKg

Giovanni Santese è un cantautore italiano. Il suo album d’esordio, prodotto da Taketo Gohara, sarà pubblicato a fine 2022 per Irma Records. In precedenza, ha pubblicato come non giovanni altri due album: “Ho deciso di restare in Italia” (2014 – Irma Records) finalista per l’assegnazione della Targa Tenco come Migliore Opera Prima 2015, e “Stare Bene” (2017 – Irma Records). Ai precedenti due dischi sono seguite numerose date live in band e in acustico, che hanno toccato le principali città d’Italia e i club del circuito indipendente.

Giovanni Santese ha preso parte, inoltre, allo storico concerto del Primo Maggio di Taranto davanti a 100.000 presenze insieme a Fiorella Mannoia, Afterhours, Vinicio Capossela, Tre Allegri Ragazzi Morti e tanti altri.

di Salvatore Taibi