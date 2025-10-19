Giovanni Tarantino, compleanno show a Milano: nuovo amore, ospiti vip e Fabrizio Corona che canta alla torta!

Un party scintillante nel cuore di Milano per festeggiare i 28 anni dell’imprenditore Giovanni Tarantino, ormai felicemente fidanzato con Jenny Guardiano, la stella di Temptation Island che ha fatto battere il suo cuore.

Divertimento, musica e volti noti dello spettacolo hanno reso la serata indimenticabile: un compleanno all’insegna dell’amore e dell’amicizia, ma soprattutto del nuovo legame che sta facendo chiacchierare tutta la cronaca rosa.

Da pochi giorni, infatti, i due hanno ufficializzato la loro relazione. Jenny, in una recente intervista, ha dichiarato:

«Giovanni riesce ogni giorno a rendermi felice, mi include in tutto, è dolce, buono e si impegna nel lavoro. Avevo smesso di credere negli uomini».

Con queste parole la Guardiano rompe il silenzio e racconta la nascita di questo sentimento:

«Con Giovanni ricomincia tutto da capo».

E proprio sui social, nel giorno del compleanno del fidanzato, Jenny ha condiviso una dedica romantica:

«Auguri a te, che riesci a rendermi felice da quando eravamo solo due amici che si guardavano con occhi diversi».

Momento clou della serata? L’arrivo a sorpresa di Fabrizio Corona: un lungo abbraccio con il festeggiato, poi gli auguri cantati al microfono, tra applausi e flash, a suggellare un’amicizia che dura da anni.

Tra gli ospiti vip anche:

• Max Righi, celebre speaker di eventi a Formentera, Mykonos e Ibiza.

• Lucky John, influencer e TikToker da oltre 3 milioni di follower.

• Luigi Mario Favoloso, volto del Grande Fratello e marito di Elena Morali, la storica “pupa” de La Pupa e il Secchione.

• Giacomo Urtis, il chirurgo estetico più famoso d’Italia e personaggio televisivo amatissimo.

• Giancarlo Danto, influencer e volto di Amazon Prime.

• Clizia De Rossi, speaker del programma cult “La Zanzara” condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo.

Una serata da ricordare, tra brindisi, musica e amore, con Milano che per una notte si è trasformata nel palcoscenico di una favola moderna.