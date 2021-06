Sabato 26 giugno alle ore 17.30 nel chiostro di Sant’Oliva, Pietro Vitelli presenterà il suo libro GIOVANNI(NO) ROCCHI E CORI. Appunti sul dialetto, notizie archeologiche, curiosità, novelle, versi, saggi.

Oltre all’autore, interverranno il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, e l’assessore alla Cultura, Paolo Fantini, per i saluti istituzionali e, a seguire, Ignazio Vitelli e Attilio Moriconi.

Pubblicato da Atlantide Editore, il volume interessa soprattutto chi ama la storia delle lingue e in particolare delle “parlate” locali e la loro evoluzione, nonché chi ama o è curioso delle storie locali o minori che, comunque, sempre si intrecciano con la grande storia di uomini e donne. Contiene, in particolare, una documentazione assai preziosa della lingua di Cori, ma anche racconti e versi, piacevoli alla lettura, che aiutano a conoscere il mondo di ieri e a capire il presente che viviamo, oltre a una serie di piccoli saggi di grande interesse storico-culturale pubblicati nella seconda metà del secolo scorso da Giovanni Rocchi su “Il Paese”, per decenni giornale tra i più importanti a Roma e nel Lazio.

Un libro, dunque, che racconta, come spiega lo stesso Vitelli, «della storia e delle storie di Cori, della parlata di Cori, dei suoi personaggi e bellezze e che farà conoscere da dove veniamo e perché i coresi sono come sono».

Pietro Vitelli – È nato a Cori (Lt) nel 1937. È stato dirigente del ministero delle Finanze e per decenni impegnato nella vita politica ed amministrativa: sindaco di Cori, consigliere e assessore della Provincia di Latina, della Regione Lazio, della Comunità Montana dei Monti Lepini; consigliere comunale a Rocca Massima, Cisterna e Latina. Nelle Istituzioni si è sempre occupato dei problemi di bilancio, di programmazione, assetto del territorio e sviluppo economico, dei problemi dell’emigrazione, dell’agricoltura e della promozione culturale.

Impegnato sui temi della creazione degli Stati Uniti d’Europa per molti anni come membro del Consiglio e della Direzione nazionale dell’AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa), ha partecipato a molti scambi d’amicizia e iniziative internazionali per la collaborazione tra Stati e popoli diversi.

È stato promotore della fondazione dell’Istituto regionale di studi musicali “G. Petrassi”, con sede in Latina.

Ha scritto di finanza e di economia. Ha pubblicato numerosi libri di poesia in lingua e in dialetto, saggi storici, racconti e un romanzo. Sue poesie sono tradotte in inglese, greco, russo, polacco e francese. Il suo romanzo Fiorina è stato tradotto in inglese. Ha ricevuto premi per la poesia e la saggistica storica. Sue poesie sono inserite in varie antologie. Con Atlantide Editore ha pubblicato il libro Ludmila. La Russia dagli Zar a Putin (2019).

