Giovedì 26 maggio | Museo archeologico regionale A. Salinas

Ore 11 | presentazione della Guida alle collezioni del Museo 0re 18,30 | De Grandi/MASBEDO – “Quando le statue sognano”



Palermo – Giovedì 26 maggio giornata ricca di iniziative al Museo Archeologico Regionale A. Salinas di Palermo, grazie a due appuntamenti diversi, ma che raccontano un sito importante, la cui anima è fatta di passato che guarda al futuro.



Alle ore 11 nell’Agorà del Museo, alla presenza dell’assessore regionale ai Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà, della direttrice del Museo Salinas, Caterina Greco e della direttrice di CoopCulture, Letizia Casuccio, si presenta al pubblico la prima guida del Salinas, curata dalla stessa archeologa Caterina Greco, archeologa e pubblicata per i tipi della Skira.



La guida è un viaggio all’interno del più antico museo della Sicilia, istituito nel 1814 come Museo dell’Università di Palermo. Con un’impronta collezionistica tipicamente settecentesca, il museo fu realizzato grazie alle donazioni di alcuni nobili palermitani, primo fra tutti Giuseppe Emanuele Ventimiglia principe di Belmonte, che affidò all’ex convento dei Padri Filippini la sua collezione di quadri, disegni e stampe.

La guida sarà uno strumento indispensabile per scoprire nei dettagli uno dei musei più interessanti della Sicilia che annovera nelle sue collezioni pezzi straordinari, come la Pietra di Palermo o le gronde leonine del tempio della Vittoria di Himera e la grande maschera gorgonica del tempio C di Selinunte.



“Il Museo Salinas – sottolinea l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà – si conferma ancora una volta all’avanguardia nell’offerta culturale della Regione Siciliana. Mentre proprio oggi si completa il workshop per la lettura e la divulgazione delle epigrafi classiche, in collaborazione con l’Università di Oxford, la nascita di questa guida permetterà a tutti una conoscenza completa delle preziose testimonianze custodite al Salinas. Il tutto, mentre il linguaggio della video-art, consentirà di esaltare opere d’arte di grande suggestione appartenenti ai depositi del Museo. Mostre, dibattiti, pubblicazioni e la nuova guida che ci accompagnerà attraverso il museo, sono la cifra di una cultura che vive tra la gente e diventa cuore pulsante di una comunità”.



Nel pomeriggio si potrà ammirare un progetto nato a partire dal 2019, durante la mostra “Quando le statue sognano” che aveva svelato alcuni ambienti appena restaurati e ancora inaccessibili.

Con inizio alle 18.30 si potranno condividere due progetti speciali e il libro edito dal CRID, Centro regionale del catalogo. Particolarmente suggestivo il video realizzato dal duo MASBEDO, tra i maggiori rappresentanti della videoarte italiana sulla scena internazionale.

In esposizione all’interno della sala espositiva che si affaccia sul chiostro Minore dell’ex convento che ospita il museo archeologico anche dodici inchiostri su carta di Francesco De Grandi, intenso protagonista della pittura figurativa in ambito italiano ed europeo.

Particolarmente interessante il volume realizzato dal CRICD -Centro Catalogo e documentazione della Regione che raccoglie testi, immagini e racconti dell’intero percorso.

L’allestimento mette in dialogo le due opere con reperti attualmente non esposti della collezione e con alcuni testi dell’antico fondo librario del Museo. Una selezione di scatti in bianco e nero di Iole Carollo (“No Memory”, 2017) funge da ulteriore, suggestivo commento. Il progetto è firmato da Helga Marsala, con il coordinamento generale di Caterina Greco.



Interverranno all’opening l’assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Alberto Samonà; la direttrice del Salinas, Caterina Greco; la direttrice del CRID, il Centro regionale del Catalogo, Laura Cappugi, Letizia Casuccio, a capo di CoopCulture, nonché gli artisti e la curatrice Helga Marsala.

Com. Stam./foto

FRANCESCO DE GRANDI_VI Il sogno di Enea (la scrofa e la città nuova)