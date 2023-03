Girls Skate Club: lo skateboarding promuove lo sport al femminile FISR e ITSB al fianco delle donne grazie a un tour di eventi e corsi gratuiti fino a ottobre 2023 Si parte Domenica 12 marzo allo Skatepark di Cesena

La Federazione Italiana Sport Rotellistici e l’Italian Skateboarding Commission puntano in maniera decisa sulla promozione dello sport al femminile. Tour di eventi, meeting, corsi gratuiti iteramente dedicati allo skateboarding e alle donne, caratterizzeranno da marzo a ottobre Il progetto “Girls Skate Club 2023”. Un’iniziativa finanziata da Sport e Salute Spa e dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rivolto a ragazze e donne di tutte le età (dai 5 anni in su). L’obiettivo primario è quello di incidere sul gap di genere nella pratica dell’attività fisica, facendo leva sullo sport come servizio alla persona, per contribuire a conciliare lavoro, famiglia e tempo libero. Una possibilità per tutte le donne di entrare nel “Club” e sentirsi parte di una grande comunità.

Il progetto prevede 4 eventi/meeting tra marzo e settembre, in differenti città italiane (Cesena, Firenze, Palazzolo sull’Oglio, Roma) e 6 mesi di corsi presso le ASD e Skate School che aderiscono all’iniziativa. Gli eventi saranno interamente gratuiti per le tesserate FISR. Chi non lo fosse potrà tranquillamente provvedere presso la segreteria dell’ASD durante il singolo evento a cui prenderà parte.

Siete pronte per la nuova edizione di Girls Skate Club? Non c’è limite di età e di livello. Ti piacerebbe avvicinarti allo skateboarding ma non hai mai avuto l’occasione giusta? Non hai mai preso delle lezioni? Eri intimidita dalla presenza dei maschi allo skatepark? O semplicemente sei già una skater ma vuoi divertirti insieme ad altre ragazze e condividere la tua passione? È arrivato il momento per cominciare o ricominciare! Non ci sono più scuse!

Il Tour di eventi sarà aperto a Cesena, domenica prossima 12 marzo, al 101 Skatepark di via Montecatini 299, dalle 15.00 alle 19.00. Come per tutti gli altri appuntamenti di “Girls Skate Club”, il programma prevede attività sportive non agonistiche quali: jam, best trick, contest con premi in materiale tecnico utili per l’attività sportiva. Inoltre, verranno proposte una serie di iniziative collaterali, workshop e talk sui temi del women empowering e della gender equality nel mondo dello sport. Lo scopo è quello di far capire nel dettaglio le molteplici possibilità per costruirsi un percorso lavorativo nell’ambito sportivo. All’evento di Cesena parteciperà la campionessa di skateboarding Asia Lanzi, che ha rappresentato l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Le tappe del Tour:

12 marzo – Cesena (101 Skatepark)

21 maggio – Firenze (Campo Di Marte Skatepark)

15 luglio – Palazzolo sull’Oglio (Wave Skatepark)

30 settembre – Roma (Bunker Skatepark)

I corsi saranno disponibili da aprile a ottobre. Le lezioni avranno la durata complessiva di 2 ore settimanali, nei giorni e negli orari che verranno successivamente indicati dalle Asd organizzatrici. I posti sono limitati ad un massimo di 15 partecipanti per lezione. Il progetto è rivolto a tutte le nuove tesserate FISR e a quelle ragazze che, già tesserate in passato (stagione sportiva 2019/2020 o precedenti), hanno abbandonato l’attività ma vorrebbero riprovarci. È una grossa opportunità anche per chi non si è mai avvicinato allo skateboarding e allo sport, per motivi sociali o economici. Le lezioni saranno disponibili per ogni livello ed età (da 5 anni in su).

Per iscriversi è necessario contattare direttamente la Skate School di riferimento:

CESENA

asd “Skate School Cesena”

101 Skatepark, via Montecatini 299, Cesena (FC)

telefono/whatsapp : 347 352 1608

mail: skateschoolcesena@gmail.com

FIRENZE

asd “Fortezza”

Campo di Marte Skatepark, viale Maratona, Firenze (FI)

telefono/whatsapp : 339 731 4908

mail: eventi.fortezza1977@gmail.com

PALAZZOLO SULL’OGLIO

asd “Poison Wave”

Wave Skatepark, via Gavazzino 9 B, Palazzolo Sull’Oglio (BS)

telefono/whatsapp : 379 253 1012

mail: infopoisonwave@gmail.com

ROMA

asd “Enjoy More”

Bunker Skatepark, viale Kant 305, Roma (RM)

telefono/whatsapp: 392 455 3095

mail: bunker.skate@gmail.com

Guarda il Teaser su YouTube:http://bit.ly/3Lah1Wl

Seguici su:https://bit.ly/3ys27U6

Consulta le pagine federali su: https://www.fisr.it/

Com. Stam. + foto