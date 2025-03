“Giro del Mito” a Bagno di Romagna: da sabato 15 marzo aperte le iscrizioni alla nuova iconica granfondo

Una sfida oltre il tempo, un viaggio sulle strade della leggenda. Dopo l’entusiasmo che ha accolto le preiscrizioni, da sabato 15 marzo sono ufficialmente aperte le iscrizioni su www.girodelmito.com per consentire a tutti i cicloamatori e cicloturisti di assicurarsi un posto alla nuova granfondo denominata “Giro del Mito”, che si prepara a vivere la sua prima epica edizione domenica 13 luglio 2025a Bagno di Romagna (FC).

Le salite leggendarie come il Passo dei Mandrioli, della Calla e Carnaio (percorso lungo) e Monte Fumaiolo (percorso corto) faranno da scenario a questa sfida, connettendo i partecipanti alla natura nelle Foreste Sacre sull’Appennino Tosco-romagnolo, sulle orme dei grandi campioni come Marco Pantani e delle epiche tappe del Giro d’Italia e del Tour de France.



Il Giro del Mito, organizzato da River22 Sporting Club S.S.D., centro sportivo specializzato in fitness, tennis e padel in espansione a Bagno di Romagna, nasce per chi vede nel ciclismo una sfida personale, un’occasione per misurarsi con se stessi e con le salite che hanno fatto la storia di questo sport nel territorio delle Foreste Casentinesi.



Due percorsi, un solo obiettivo: superare se stessi in una sfida “oltre il tempo”

Due tracciati, entrambi immersi nei panorami spettacolari dell’Appennino Tosco-Romagnolo:

Percorso lungo: 134 km con 3.000 metri di dislivello, per chi vuole affrontare una sfida iconica da vero scalatore.

134 km con 3.000 metri di dislivello, per chi vuole affrontare una sfida iconica da vero scalatore. Percorso corto: 70 km con 1.500 metri di dislivello, perfetto per chi cerca un’esperienza intensa di sfida a se stesso, ma più accessibile, e di connessione con il verde della natura.

Oltre la gara: un weekend di festa per tutti



Il Giro del Mito non è solo una sfida in bicicletta. Bagno di Romagna (FC), luogo mitico grazie alle virtù delle acque termali e alla leggendaria figura di Sant’Agnese, sarà per due giorni il centro nevralgico di un evento che unisce sport e natura, sfida e tradizione. Il 12 e 13 luglio, infatti, il centro nel cuore della Valle del Savio si trasformerà in un punto d’incontro per ciclisti, accompagnatori e appassionati, con stand gastronomici, area expo, musica e attività per grandi e piccoli. Un’intera comunità pronta a celebrare il ciclismo e la sua tradizione epica.



Le iscrizioni sono ufficialmente aperte: il Giro del Mito ti aspetta.

Sei pronto a sfidare la leggenda?

Iscrizioni e informazioni:www.girodelmito.com

