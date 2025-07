Giro del Mito: arriva la Cronoscalata di Selvapiana, sfida nella sfida per uomini e donne da leggenda

Il Giro del Mito continua ad arricchirsi di contenuti epici. La prima edizione dell’evento ciclistico in programma il 13 luglio 2025, che consente di pedalare nel Mito del ciclismo e delle Foreste Sacre, introduce una nuova sfida nella sfida che si affianca alla granfondo: verrà preso il tempo individuale per la Cronoscalata di Selvapiana, tratto cronometrato su cui si misureranno tutti i partecipanti, indipendentemente dal percorso scelto.

Sarà un confronto diretto, con sé stessi e con il cronometro, lungo le rampe della salita simbolo della parte finale di entrambi i tracciati disponibili: 6 km di ascesa, con pendenza media del 7,8% e tratti che toccano il 12%, immersi nei silenzi dell’Appennino Tosco-Romagnolo.

Una prova senza appello, su un tratto cronometrato, in cui verranno premiati i migliori tempi assoluti, maschile e femminile, con una classifica speciale che incoronerà gli scalatori più abili nella scalata del Mito. La classifica è assoluta, quindi confronterà i tempi di tutti i partecipanti sia del percorso lungo che del corto: non c’entra il percorso, contano solo la potenza e il coraggio per affrontare Selvapiana in questa personale sfida “oltre il tempo”.

Resta invariata la classifica generale della granfondo, che premierà i primi tre classificati di ogni categoria, maschile e femminile, per entrambi i percorsi.



I Percorsi del Giro del Mito



Lungo – 133,5 km | Dislivello: 3.000 m

Dopo il Passo dei Mandrioli, si apre un viaggio tra Badia Prataglia, Camaldoli, Poppi e Pratovecchio, nel cuore delle Foreste Casentinesi. Il Passo della Calla e il Passo del Carnaio rappresentano le principali asperità prima del gran finale con Selvapiana e Acquapartita, fino al traguardo a Bagno di Romagna.



Corto – 69,6 km | Dislivello: 1.500 m

Più breve ma ugualmente affascinante, il percorso corto porta i partecipanti verso il Monte Fumaiolo e i borghi di Montecoronaro, Balze, Riofreddo, Alfero e Acquapartita, con lo stesso tratto finale condiviso con il percorso lungo: Selvapiana, Acquapartita e arrivo a Bagno di Romagna.



Una sfida oltre il tempo, tra storia e leggenda

Il Giro del Mito, organizzato da River22 Sporting Club, non è solo una competizione con la granfondo: è un vero e proprio rito ciclistico, un viaggio tra le radici profonde dell’Appennino Tosco-Romagnolo e i suoi simboli. Dai tornanti del Giro d’Italia e del Tour de France alle salite rese leggendarie da Marco Pantani, dalle Foreste Sacre ai racconti antichi che attraversano Bagno di Romagna: il Mito, nel week-end del 12 e 13 luglio che vedrà Bagno di Romagna in festa con ciclismo, musica, enogastronomia, area expo e giochi per bambini, vive nelle strade, nei panorami e nelle fatiche di ogni partecipante. Con la nuova cronoscalata, la sfida si fa ancora più intensa.

Perché questa volta il “Mito” non è solo storia: è un’esperienza da scrivere con il proprio nome.



Iscrizioni su: www.girodelmito.com

