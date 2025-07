Giro del Mito: una prima edizione da ricordare. Festa, partecipazione e ciclismo sulle “mitiche” strade di Bagno di Romagna

La nuova granfondo organizzata da River22 Sporting Club ha visto la presenza di diverse centinaia di partecipanti, provenienti da ben 12 Regioni e da più di 30 Province italiane. Vittorie di Patrick Facchini e Giulia Medri nel percorso lungo; di Emanuele Labate e Eleonora Calvi Di Coenzo nel percorso corto.

Già da sabato 12 luglio la festa era partita con eventi, musica, food truck e spettacoli ad accesso gratuito in Piazza Ricasoli a Bagno di Romagna.

Il Mito ha preso vita. La prima edizione del Giro del Mito-ElectricLine ha superato ogni aspettativa, trasformando Bagno di Romagna in un palcoscenico di emozioni, fatica e festa collettiva. Una granfondo che ha saputo unire il richiamo delle grandi salite alla bellezza delle Foreste Sacre, il calore di una comunità all’entusiasmo di diverse centinaia di cicloamatori e cicloturisti, arrivati da ogni parte d’Italia per vivere un’esperienza “oltre il tempo”.

A sottolineare la portata dell’evento, infatti, partecipanti da oltre 30 province italiane, in rappresentanza di ben 12 regioni: un segnale forte per una manifestazione alla sua prima edizione, ma già capace di affermarsi come nuova tappa imperdibile del calendario nazionale.



Sul traguardo della granfondo, disputata domenica 13 luglio su due percorsi – 133 km il lungo, 69 km il corto – la vittoria assoluta è andata a Patrick Facchini (3h53’59”) e Giulia Medri (4h29’49”) nel percorso lungo, primi anche nella classifica della cronoscalata; a Emanuele Labate (2h00’04”) e Eleonora Calvi Di Coenzo (2h27’30”) nel percorso corto, protagonisti di una giornata piacevole dal punto di vista climatico – pur con qualche momento di pioggia – e animata dal coinvolgimento di una comunità partecipe e appassionata.



Il Mito del ciclismo, tra storia e natura

Il Giro del Mito ha portato i partecipanti sulle strade rese leggendarie da Pantani, dal Giro d’Italia e dal Tour de France, attraverso luoghi iconici come il Passo dei Mandrioli, il Monte Fumaiolo, il Passo della Calla, il Carnaio e la salita finale di Selvapiana, sede anche della spettacolare cronoscalata.

Nato dall’impegno di River22 Sporting Club, il progetto racconta e valorizza il Mito nel suo senso più ampio: il Mito delle Foreste Casentinesi, del ciclismo eroico, del paesaggio che rigenera e della fatica che nobilita. Un evento pensato non solo per chi pedala, ma anche per chi partecipa, osserva, accompagna e vuole vivere i grandi eventi in un clima di festa.



Bagno di Romagna in festa

A rendere ancora più speciale il week-end, è stata la grande festa che ha coinvolto Bagno di Romagna fin da sabato 12 luglio, quando Piazza Ricasoli si è trasformata in un vivace villaggio ciclistico.

Fin dal mattino, il ritiro pacchi gara ha animato le sale dell’ex Grand Hotel Terme Roseo, mentre gli stand affollavano l’area expo e nell’aria si diffondevano le note della musica, gli aromi dei food truck aperti a pranzo e cena, e la voce allegra dei bambini, protagonisti degli spettacoli a cura de Il Drago Blu, in scena alle 11 e alle 16.30.

L’intrattenimento musicale è proseguito per tutto il giorno, tra stand e area expo, fino al culmine serale con l’atteso DJ set di Radio Studio Delta, che nonostante qualche momento di pioggia ha avuto una bella partecipazione trasformando il centro del paese in una piazza danzante. Una vera festa popolare, inclusiva e partecipata, che ha accolto sportivi, turisti, famiglie e cittadini con semplicità e calore.



Un progetto che guarda lontano

La granfondo, che fa parte del circuito nazionale ACSI, è stata organizzata da River22 Sporting Club con il patrocinio di Unione dei Comuni della Valle del Savio, Comune di Bagno di Romagna e Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna.

Il Giro del Mito non è stato solo un evento: è stato un segno. Un racconto di sport, territorio e comunità, destinato a crescere. E che – fin dalla sua prima edizione – ha già lasciato il segno.



I risultati completi per percorso lungo e corto, maschile e femminile, sono disponibili su ENDU:

https://www.endu.net/it/events/giro-del-mito/results