Giro di boa del Palermo Non Scema Festival il mese di agosto si conclude con un carico di risate

Continuano gli spettacoli nel salotto a cielo aperto che il Teatro Agricantus allestisce nell’ultimo tratto di via XX Settembre. Il programma dal 19 al 31 agosto Teatro Agricantus, via XX Settembre 82a – Palermo

Dopo una breve pausa il “Palermo Non Scema Festival” continua la sua ricca programmazione di spettacoli organizzati nel salotto culturale allestito dal Teatro Agricantus di Palermo in via XX Settembre, oasi di pace e frescura che a sera si anima nel tratto compreso tra via Giuseppe La Farina e piazza Goffredo Mameli. Questa la programmazione da venerdì 19 a mercoledì 31 agosto (prenotazioni al nr 091309636).

Venerdì 19 e domenica 21 agosto ore 21.30, Sergio Vespertino torna in scena con uno dei suoi cavalli di battaglia “Fiato di madre”, spettacolo che pone al centro del suo spettacolo la figura quasi mitologica della mamma siciliana.



Mercoledì 24 e giovedì 25 agosto ore 21.30torna in scena ancora Sergio Vespertino, questa volta con “Via San Lorenzo”, monologo incentrato sul destino che per molti non ha costruito una strada dritta e scorrevole, o facile, ma infinite vie intersecate tra loro, dove raccogliere quanti più umori possibili da portare addosso. Accompagnato dalle musiche di Pierpaolo Petta, con questo spettacolo Vespertino regala al pubblico momenti profondi, giocosi, commoventi…

Venerdì 26 agosto ore 21.30 Rosario Terranova sarà il protagonista di “Figli degli Anni 80” di Giulia Galati, in cui vestirà i panni di un improbabile viaggiatore del tempo che, attraverso musiche, aneddoti, racconti e ricordi trasporterà gli spettatori/viaggiatori indietro nel tempo facendogli rivivere i mitici Anni 80.

Sabato 27 agosto ore 21.30 per la rassegna Open Source Comedy sarà la volta di Chris Clun e del suo “L’ultimo uomo sulla terra”, spettacolo in cui con i suoi modi schietti e irriverenti, descrive in maniera comica la sua infanzia, il rapporto con la sua famiglia e le sue esperienze in giro per il mondo, contrapponendo il siciliano medio con gli abitanti del resto del mondo.

Il Teatro Agricantus è sostenuto dalla Regione Siciliana – Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e dal Ministero dei Beni Culturali che ne riconosce il ruolo artistico, culturale e sociale.



INFORMAZIONI

Biglietteria via XX Settembre, 80 – Tel. 091 309636

Aperta martedì e mercoledì h 11-13.30 e h 17-20; da giovedì a sabato h 11-13.30 e h 18.30-22; domenica h 18.30-22

Inizio spettacoli: Dal 21 luglio al 29 agosto ore 21.30, dal 30 agosto al 3 ottobre ore 20.30

Biglietti: da 12 euro

Biglietteria on line https://www.agricantus.cloud/

https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/

https://www.tickettando.it/

