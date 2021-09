Orlando: “Arte e sport si intrecciano per valorizzare la borgata marinara di Mondello” “Il Giro di Sicilia fa tappa a Mondello, dando il via ad un mese di importanti iniziative sportive che aumenteranno la già consolidata attrattività della città. Arte e sport si intrecciano per promuovere Palermo e valorizzare la borgata marinara di Mondello, patrimonio straordinario di bellezza riconosciuto in tutto il mondo”.

Lo dichiara il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in merito alla seconda tappa del Giro di Sicilia che si concluderà domani nella borgata marinara di Mondello.

Ordinanza circolazione veicolare e pedonale nelle strade e piazze interessate

Il Servizio Mobilità Urbana del Comune, con ordinanza n. 1013 del 15 settembre, ha emanato un provvedimento che prevede la regolamentazione della circolazione veicolare e pedonale nelle strade e piazze interessate dalla 2^ tappa del Giro di Sicilia a Palermo nella giornata di domani.

Il provvedimento prevede la sospensione della circolazione veicolare e pedonale dalle ore 8.00 alle ore 17.00 del giorno 29 settembre 2021, e comunque sino a cessate esigenze, lungo tutto il percorso della competizione, su carreggiata.

E inoltre:

– Divieti di sosta con rimozione forzata lungo il tracciato di gara su ambo i lati della carreggiata, o sull’ intera estensione delle piazze, dalle ore 00,00 del 28 settembre 2021 fino a cessata esigenza del giorno 29 settembre 2021 e comunque sino a quando l’Organizzazione non comunicherà alle competenti FF.OO. la riapertura del circuito o parte di esso utilizzato per permettere il corretto svolgimento della gara;

– In entrata dal Comune di Isola delle Femmine: dal limite del territorio comunale che collega con la SS 113: Via Torretta contromano, Piazzetta Sferracavallo contromano, Via Sferracavallo, Via Rosario Nicoletti, rotatoria via Dell’Olimpo, rotatoria Via Venere svolta contromano Viale Margherita di Savoia, Piazza Valdesi, Viale Regina Elena. Tutte le deviazioni per non entrare nel percorso saranno effettuate in corrispondenza delle ultime traverse utili o di quelle che saranno ritenute necessarie.

In particolare:- Via Regina Elena: Divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati, dalle ore 18.00 del giorno 28/09/2021 alle ore 21.00 del giorno 29 settembre 2021, con chiusura al transito veicolare dalle ore 6.00 alle ore 21.00 del giorno 29 settembre 2021; – Via Glauco intero tratto: Divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati, dalle ore 18.00 del giorno 28/09/2021 alle ore 21.00 del giorno 29 settembre 2021, con chiusura al transito veicolare dalle ore 21.00 del 28 settembre alle ore 21.00 del giorno 29 settembre 2021, ad eccezione degli automezzi produzione TV; – Viale Delle Rose intero tratto: Divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati, dalle ore 18.00 del giorno 28/09/2021 alle ore 21.00 del giorno 29 settembre 2021, con chiusura al transito veicolare dalle ore 21.00 del 28 settembre alle ore 21.00 del giorno 29 settembre 2021, ad eccezione dei mezzi dei tecnici TV;- Parcheggio Galatea intera area: divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 6.00 alle ore 20.00 del 29 settembre 2021, ad eccezione delle ammiraglie ciclismo e dei bus utilizzate per trasferimento delle squadre; – Via Principe di Scalea intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 6.00 alle ore 20.00 del 29 settembre 2021; – Via Anadiomene intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 6.00 alle ore 20.00 del 29 settembre 2021, ad eccezione dei mezzi dell’organizzazione e degli sponsor; – Via Circe intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 6.00 alle ore 20.00 del 29 settembre 2021, ad eccezione dei mezzi dell’organizzazione e degli sponsor; – Via Piano Gallo area antistante Hotel come da grafico sotto riprodotto, si istituisce: divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 6.00 alle ore 20.00 del 29 settembre 2021, ad eccezione dei mezzi dell’organizzazione.

La popolazione è invitata ad un uso estremamente moderato del veicolo privato, privilegiando l’uso del mezzo pubblico e dei veicoli a due ruote.

Maggiori informazioni nel file in allegato.

Com. Stam.