Giro d’Italia – grande arrivo a Roma Dagnoni: “una festa che fa bene a tutto il movimento”

Il presidente della Federazione Cordiano Dagnoni, riguardo il Grande Arrivo del Giro presentato oggi nella Capitale, ha detto: “La conclusione del Giro a Roma sarà una festa che coinvolgerà migliaia di persone e milioni di spettatori, rapiti dalle stupende scenografie della Città Eterna. Gli appuntamenti sportivi delle prossime settimane si alterneranno nella Capitale in una narrazione che, per i valori che lo sport è in grado di veicolare, non stonano con la solennità di questi giorni.

Ringrazio RCS Sport e il Comune di Roma per l’attenzione che rivolge al nostro sport, non solo ad un grande evento qual è il Giro, ma anche ad altre manifestazioni, come, ad esempio, il GP Liberazione, che rappresenta un momento di incontro tra giovani di tutto il mondo.

La Federazione, attraverso le proprie società e strutture sul territorio, da sempre lavora affinché le risorse per i grandi eventi diventino un volano per l’attività di base. L’esempio dei nostri campioni ha la forza di avvicinare tanti giovani, permettendo così di rinnovare per molti anni ancora questa bella festa di popolo. Dal punto di vista sportivo spero che si possa salutare il successo di un corridore italiano, sulla scia degli ottimi risultati ottenuti in questo inizio di stagione.

Ci tengo a ricordare che la Federazione rappresenta tutto il movimento ciclistico italiano, nelle sue diverse componenti, dal professionismo all’attività di base. Non esiste, e non può esistere, alcuna contrapposizione tra di esse ed è per noi fondamentale lavorare affinché tutte queste realtà trovino una sintesi in grado di favorire lo sviluppo del nostro sport.”

