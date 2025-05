Girolamo Ingardia domina la 31^ Coppa Città di Partanna

Una giornata primaverile ha accompagnato i partecipanti alla 31^ edizione della Coppa Città di Partanna, gara valida per il Trofeo d’Italia Slalom Sud e per il Campionato Siciliano, organizzata dallo Sporting Club Partanna.

A imporsi è stato il mazarese Girolamo Ingardia che ha dominato la concorrenza, a bordo della sua Gloria B5 Suzuki. Il podio è stato completato da Antonio De Giorgio e Antonino Di Matteo.

Pubblico e clima primaverile hanno fatto da proscenio alla trentunesima edizione della Coppa Città di Partanna, gara valida per il Trofeo d’Italia Slalom Sud, organizzata dallo Sporting Club Partanna che si è disputata al meglio delle tre manche lungo i tornanti della SP n° 26 della Provincia di Trapani.

La manifestazione ha avuto in Girolamo Ingardia il migliore interprete. Il pilota di Mazara del Vallo, a bordo della sua Gloria B5 Suzuki, ha regolato la concorrenza grazie ad una prima manche strepitosa dove ha inflitto ai propri avversari distacchi pesanti, prima di amministrare e offrire spettacolo nelle restanti salite. La piazza d’onore è andata a Antonio De Giorgio in gara con una vettura gemella a quella del vincitore. Il padrone di casa ha fatto valere la sua minuziosa conoscenza del percorso per emergere nella lotta per le restanti posizioni del podio. Terza piazza per Antonino Di Matteo, al via con la sua inseparabile monoposto Gloria C8 Suzuki. Il driver di Sciacca è riuscito a controllare i tanti cavalli del suo mezzo non certo a proprio agio sullo scivoloso asfalto partannese.

Ad un passo dal podio ha concluso l’inossidabile Nicola Incammisa. Il presidente della Trapani Corse, a bordo di una Radical Sport, ha fornito l’ennesima prova di maturità della sua lunga carriera.

Bella la lotta per l’ultima posizione della “Top Five” che si è risolta per un’inezia in favore del Kart Cross condotto da Giuseppe Radici che ha preceduto la Gloria B5 di Claudio Bologna. Prima delle dame e settima nella generale è giunta Angelica Giamboi, la campionessa italiana di categoria, a bordo della sua Fiat X1/9, ha preceduto Antonino Belladonna, il padre Alfredo e il giovane Davide Catalano che ha completato la “Top Ten”. La gara è stata diretta da Michele Vecchio e si è conclusa in perfetto orario, tradito da noie alla trasmissione Salvatore Arresta, uno dei favoriti della vigilia. Al traguardo sono giunti ventisette dei trentacinque concorrenti che hanno preso il via.

Classifica Finale

1) Girolamo Ingardia Gloria B5 Suzuki E2SS 1150 132,02 punti

2) Antonio De Giorgio Gloria B5 Suzuki E2SS 1150 a 12,27

3) Antonino Di Matteo Gloria C8 Suzuki 1400 E2SS a 13,01

4) Nicolò Incammisa Radical SR4 E2SC 1600 a 14,11

5) Giuseppe Radici Semog Racing 600 KC a 17,42

6) Claudio Bologna Gloria B5 Suzuki E2SS 1400 a 17,96

7) Angelica Giamboi Fiat X1/9 S6 a 21,40

8) Antonino Belladonna Fiat Uno Turbo S7 a 24,77

9) Alfredo Giamboi Fiat X1/9 S5 a 27,73

10) Davide Catalano Us-Legend Car E2SH a 29,70

