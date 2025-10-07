Giubileo dei Motociclisti 2025. Un giorno che rimarrà impresso nel cuore

Un appuntamento straordinario ha riunito sabato 4 ottobre a Roma, in Piazza San Pietro, oltre 5000 motociclisti provenienti da tutta Italia in occasione del Giubileo dei Motociclisti – Benedizione dei Caschi.

Una giornata memorabile che ha visto la partecipazione compatta del mondo delle due ruote sotto il segno della fede, della passione e della condivisione.

Dalle prime ore del mattino, immersi nella suggestiva luce dell’alba che sorgeva su Piazza San Pietro, i motociclisti hanno iniziato a radunarsi con entusiasmo recandosi presso il punto accoglienza FMI. Qui hanno ritirato il welcome kit, contenente bandierine, foulard, spille e altri simboli ufficiali della Federazione, pensati per celebrare l’unicità dell’evento e offrire ai partecipanti un ricordo tangibile da custodire. Successivamente, si sono diretti verso il settore riservato in Piazza, dove l’atmosfera si è caricata di attesa e trepidazione.

Il momento culminante è giunto quando Papa Leone XIV ha impartito la benedizione dei caschi: migliaia di motociclisti li hanno sollevati al cielo in un gesto corale di straordinaria intensità, trasformando quell’istante in un simbolo di comunione, fede e protezione. Un’emozione profonda e condivisa, destinata a rimanere impressa nella memoria di tutti i partecipanti.

Caschi per il cuore

Altro momento di grande rilievo è stata la presenza della Delegazione della Federazione sul sagrato, ricevuta dal Santo Padre al termine dell’udienza. In quell’occasione è stato consegnato al Pontefice un casco speciale del progetto “Caschi per il Cuore”, un progetto innovativo e dal profondo valore umano che nasce dall’intuizione di Alessandra Isabella Ardelean, fondatrice di E20 Motors Srls. Il casco in questione è un esemplare unico realizzato con i disegni dei bambini in ospedale, offerto come simbolo del dono collettivo di tutti i motociclisti.

Insieme a questo, un secondo casco, autografato dal Santo Padre, verrà destinato a un’iniziativa benefica, rafforzando ulteriormente il messaggio di solidarietà e vicinanza che ha caratterizzato l’intera giornata.

Il Giubileo dei Motociclisti si è così confermato un evento di portata storica, capace di unire migliaia di appassionati sotto i valori della spiritualità, della comunità e della responsabilità sociale, lasciando un segno indelebile nella memoria di chi vi ha preso parte.

Giuseppe Bartolucci, Vicepresidente Vicario: “Emozionante è dir poco. Aver potuto assistere così da vicino alla Santa Messa del Santo Padre, in un’occasione veramente importante per la nostra Federazione, mi rende onorato. Un privilegio che non dimenticherò di aver avuto”.

Rocco Lopardo, Vicepresidente FMI e Coordinatore Commissione Turismo e Tempo Libero FMI: “Una giornata indimenticabile. Vedere una piazza gremita di motociclisti appassionati, accorsi da ogni parte d’Italia, è per la Federazione motivo di grande orgoglio. Un evento di questa portata è il simbolo di un movimento importante, è la conferma di quello che è lo spirito di noi motociclisti. Condivisione, senso di appartenenza, amicizia e solidarietà. Il bellissimo progetto “Caschi per il cuore”, l’incontro con il Santo Padre, a cui è stato donato un Casco frutto della creatività di bambini in difficoltà, sono stati momenti di profonda emozione. Sono davvero grato per aver vissuto tutto questo e per aver rappresentato la nostra comunità”.

Alessandra Isabella Ardelean, Founder E20motors: “Caschi per il Cuore” è un progetto che nasce dalla mia passione per i motori. Ho trascorso molto tempo negli ospedali, per cui ho voluto unire i due mondi. Con l’aiuto di EMG Eventi, con la mia azienda E20motors abbiamo creato questo progetto. Con i bambini negli ospedali abbiamo realizzato dei disegni che sono diventati le grafiche dei caschi. Portavoce del progetto è proprio Marco Bezzecchi, pilota MotoGP. I caschi andranno all’asta e il ricavato verrà diviso tra le due associazioni “Bimbo Tu” di Bologna e “Regina Margherita” di Torino. L’incontro di oggi con Papa Leone XIV, è stato il coronamento di un sogno, per me e per l’intero progetto”.

