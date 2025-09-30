Giubileo dei Motociclisti. Ecco “Anima Bikers”

Previsto per venerdì 3 e sabato 4 ottobre, è un appuntamento collaterale all’attesissimo evento!

Motori accesi, cuori in viaggio e spiriti liberi in cammino verso un evento unico e irripetibile: sabato 4 ottobre 2025, si terrà il Giubileo dei Motociclisti con circa 3200 iscritti (registrazioni ancora aperte a questo link!) desiderosi di raggiungere Piazza San Pietro per vivere una giornata assolutamente straordinaria, tra spiritualità e passione.

Contestualmente al Giubileo dei Motociclisti – evento completamente gratuito – avrà luogo un raduno davvero unico. Si tratta di “Anima Bikers”, appuntamento di due giorni, il 3 e 4 ottobre, con base al Campo sportivo del comune di Toffia. (Rieti).

L’evento, unico appuntamento collaterale ufficiale rispetto al Giubileo dei Motociclisti, vedrà protagonisti tutti quegli amanti del motociclismo che si contraddistinguono per il loro modo di vivere le due ruote: non solo passione, ma vero e proprio credo e stile di vita.

Passione, fratellanza e libertà, i valori centrali che coinvolgeranno e accomuneranno centinaia di centauri, provenienti da tutta Italia e non solo, in un raduno carico di emozioni, motori rombanti e spirito di condivisione. “Anima Bikers” infatti, rappresenta un’ulteriore celebrazione del Giubileo dei Motociclisti, un evento spirituale e comunitario pensato per unire tutti coloro che vedono nella moto non solo un mezzo, ma un simbolo di viaggio, scoperta e unione tra le persone.

Ad organizzare l’evento saranno sei Moto Club di Bikers FMI: Queen Bikers Asd, Rising Bikers Lucretili, Antium Bikers, Oldtown Riders, Black Lions since 2006, Ciociari Bikers, con il supporto della Proloco dei comuni di Poggio Moiano e di Toffia. Per partecipare ad Anima Bikers sarà sufficiente presentarsi sul posto.

L‘evento aprirà dal pomeriggio di venerdì 3 ottobre, quando sarà prevista una fase di accoglienza dei partecipanti con possibilità di montare le tende in cui pernottare. Il sabato mattina, i Bikers si dirigeranno verso Piazza San Pietro per assistere all’ Udienza Papale, per poi rientrare, nel primo pomeriggio, presso il luogo dell’evento e prender parte, alle 15.00, all’ Escursione all’abbazia di Farfa, nelle vicinanze del motoraduno. Per partecipare ad Anima Bikers basterà presentarsi sul posto mentre per prenotare il pranzo del sabato pomeriggio è necessario contattare il numero 3460308005.

Per tutte le informazioni su Anima Bikers: 3516003662

Gli aggiornamenti sul programma e le iniziative collegate al Giubileo dei Motociclisti sono disponibili sui canali ufficiali FMI:

Sito Web: www.federmoto.it

Social media – Facebook / Instagram/Whatsapp

