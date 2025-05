Giubileo dei Motociclisti. Quando il motociclismo si fa spiritualità. Già oltre 2000 gli iscritti

La Federazione Motociclistica Italiana, insieme alle Autorità Ecclesiastiche, organizza un appuntamento che rimarrà impresso nella mente e nel cuore di tutti gli appassionati motociclisti che sabato 4 ottobre 2025 vi prenderanno parte: il Giubileo dei Motociclisti.

Inserito all’interno dei grandi eventi del calendario giubilare ufficiale, sarà un vero e proprio momento di riflessione, di condivisione e di connessione profonda tra la fede e la passione per la moto. Un evento a cui si sono iscritti già oltre 2.000 partecipanti.

La giornata avrà inizio alle ore 9:00, in Piazza San Pietro. Qui tutti i motociclisti, dopo aver lasciato le loro moto in aree adiacenti, si ritroveranno per vivere momenti di profonda spiritualità e grande emozione. Dalle ore 10:00 alle ore 11:30, assisteranno all’Udienza Giubilare, durante la quale Papa Leone XIV si unirà a loro per la benedizione dei Caschi, un momento di assoluta importanza, in quanto questi ultimi rappresentano per il motociclista il simbolo massimo di cura, sicurezza e protezione per la propria vita. A conclusione dell’evento, dalle ore 13:30 in poi, sarà possibile attraversare tutti insieme la Porta Santa.

Si ricorda che l’evento è del tutto gratuito e aperto a tutti gli appassionati delle due ruote. E’ possibile iscriversi attraverso l’apposita area di registrazione disponibile al seguente link: https://form.jotform.com/ 243542972276060 .

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Sono grato agli oltre 2.000 motociclisti che hanno già confermato la loro presenza ad un evento che si preannuncia memorabile. Il Giubileo dei Motociclisti sarà un’occasione unica per condividere appieno la spiritualità. Dal ritrovo in Piazza San Pietro, all’Udienza Giubilare fino all’attraversamento della Porta Santa, i partecipanti vivranno una giornata storica. Ringrazio le Autorità Ecclesiastiche che stanno collaborando attivamente per la riuscita di un appuntamento molto atteso dagli appassionati di due ruote”.

