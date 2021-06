Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2019. Anci Sicilia: “la catastrofica gestione di Riscossione Sicilia ha aggravato ulteriormente la già difficile situazione finanziaria dei Comuni siciliani”

Ad ulteriore e autorevolissima conferma della gravità della situazione finanziaria dei Comuni siciliani a causa della legislazione nazionale e regionale e di una catastrofica gestione di Riscossione Sicilia, che produce effetti devastanti sui bilanci di tutti i Comuni siciliani”- come ha dichiarato Leoluca Orlando, presidente di ANCI Sicilia – il Procuratore Generale Corte dei Conti, in sede di parifica del rendiconto 2019 della Regione, ha preannunciato una denuncia alla Procura penale per irregolarità e distrazione nella gestione di somme riscosse da Riscossione Sicilia.

Nel rendiconto generale della Regione siciliana delle sezioni riunite della Corte dei Conti è evidenziato, infatti, il collegamento tra stato di stagnazione economica della Sicilia, che si è aggravato e le gravissime criticità finanziarie dei Comuni siciliani (numero elevato di Comuni in dissesto o in predissesto; 1/3 della popolazione siciliana vive in Comuni in dissesto di predissesto) e la grave criticità del sistema di riscossione in Sicilia che produce effetti determinanti sul numero di Comuni in dissesto in continuo aumento.

