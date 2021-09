Questa mattina nella frazione di Lago Patria, nel comune di Giugliano in Campania – alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi ha partecipato alla cerimonia per il 70esimo anniversario della NATO in Italia presso il Comando JFC Naples.

A fare gli onori di casa l’ammiraglio Robert Burke comandante del Comando interforze alleato di Napoli e Comandante delle Forze navali Usa in Europa e in Africa, autorità civili e militari ed alcuni ospiti.

Al termine dell’evento – tenuto in una cornice di sicurezza per effetto delle restrizioni relative al contenimento del fenomeno pandemico e per ragioni di sicurezza della base – il Comandante Generale, accompagnato dal Comandante della Legione, Generale di Brigata Antonio Jannece ha fatto visita al Comando Gruppo Carabinieri di Aversa. Accolto dal Comandante Provinciale di Caserta, Colonnello Patrizio La Spada e dai comandanti dei presidi locali, il Generale Luzi si è complimentato con i militari di ogni ordine e grado per l’instancabile lavoro compiuto in un territorio strutturato e complesso.