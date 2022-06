Giugno-luglio a Cinquefrondi grandi eventi sociali, culturali e sportivi

Quest’anno, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Servizio Civile Universale e le Associazioni cittadine, hanno dato vita ad un cartellone di eventi denominato “Viviamo Cinquefrondi …Aspettando Agosto”.

Un cartellone ricco di eventi culturali, sociali e sportivi che intratterrà, la nostra cittadina nei mesi, di Giugno e Luglio. Tanti gli eventi dedicati ai bambini, come la Festa dell’Arrivederci, il torneo Baby Champions, Spettacoli di Danza, l’Inaugurazione di un Parco tematico intitolato a Gianni Rodari, grande scrittore, giornalista e pedagogista italiano specializzato in letteratura per l’infanzia.

Ci saranno diversi eventi di carattere culturale, uno dei quali, la presentazione del libro “La Restanza” di Vito Teti, autore, professore ed antropologo calabrese; uno spettacolo teatrale organizzato dal SAI di Cinquefrondi e la visita guidata con i ragazzi del progetto Yoac proveniente da cinque Nazioni europee.

Tante anche le iniziative sportive che vedranno tantissimi giovani partecipare ai tornei di basket, tennis da tavolo, tennis, calcio tennis, trekking e alla maratona solidale. Quest’anno, dopo diversi anni di pausa, ritornerà la tanto attesa Sagra Contadina, arrivata alla ventesima edizione.

L’evento di spicco di questo cartellone sarà la V edizione della Marcia della Pace. Mai come quest’anno avrà un senso molto più profondo ed importante vista la guerra in corso e tutte le altre guerre che, purtroppo, non hanno risonanza mediatica, ma non per questo non devono essere ricordate.

Un cartellone ricchissimo di iniziative per i cittadini di tutte le età, nel quale, inoltre, non potevamo non rendere omaggio ad un giovane Taurianovese che ha militato, per tantissimi anni nella Cinquefrondese, Salvatore Muratore.

Non rimane che partecipare alle tantissime iniziative e #ViviAmoCinquefrondi tutti quanti insieme.

Com. Stam./foto