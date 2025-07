Giulia Mei, live a Monferrato on stage

Prosegue la 10ª edizione di MONFERRATO ON STAGE, la rassegna itinerante che unisce le eccellenze gastronomiche del territorio alla musica, da sempre elemento di aggregazione universale, con 12 eventi in programma dal 7 giugno fino al 13 settembre pensati per valorizzare e far conoscere sempre più il territorio situato tra le province di Torino, Asti e Alessandria.

Domenica 20 luglio il Monferrato On Stage farà tappa in Piazza Vittorio Veneto a CAVAGNOLO (Torino). Protagonista del sesto appuntamento della rassegna sarà GIULIA MEI, cantautrice e pianista apprezzata a livello nazionale. Ad accompagnarla sul palco ci saranno Luca Zeverini in arte Vezeve (beatboxer) e Dario Marchetti (drums e synth). Nel corso del concerto il pubblico potrà ascoltare i brani del nuovo album “Io della musica non ci ho capito niente”, caratterizzati da un pop d’autore pungente e profondamente attuale.

Inizio concerto ore 21.45. Ingresso gratuito.

Dalle ore 19.30 sarà possibile accedere all’area dedicata al food & beverage dove si potranno gustare i sapori del Monferrato con Street Food di grande qualità preparato dalla Brigata Monferrato Rural Food grazie a Monferrato Excellence, Consorzio di Cocconato e Asti Agricoltura-Confagricoltura. La proposta dei vini, che rappresentano un’altra vera tipicità del Monferrato, è curata dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato ed Enoteca Regionale di Albugnano con Cascina Gilli.

L’evento di Cavagnolo è parte della rassegna “SapORI del Monferrato”, progetto supportato da MASAF – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. L’appuntamento di domenica 20 luglio è realizzato in collaborazione con il Comune di Cavagnolo.

Giovedì 24, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 luglio il Monferrato On Stage arriverà al Campo da Tamburello di PIEA (Asti) per quattro giorni ricchi di eventi e concerti realizzati in occasione della 3ª edizione di KAPTURA – The woodland experience, il festival organizzato da Fondazione MOS e dalla Pro loco di Piea nato nel 2023 grazie al progetto SNODI. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero.

Giovedì 24 luglio si terrà ROOTS ROCK, l’evento durante il quale si esibiranno 2 band rock autoctone: INFERNO e tributo MICHAEL SCHENKER EXPERIENCE.

La serata è organizzata in collaborazione con Il Peocio, storico locale per i live Rock di Trofarello (Torino).

Inizio concerto ore 21.30. Ingresso gratuito.

Venerdì 25 luglio sarà la volta di METAL MIDNIGHT FOREST che vedrà alternarsi sul palco 4 band tra le più significative del panorama metal italiano ovvero NECRODEATH, MORTUARY DRAPE,DEATHLESS LEGACY e NECROART.

Inizio concerto ore 21.30. Ingresso gratuito.

Sabato 26 luglio, invece, sarà la PURPLE NIGHT: il chitarrista e polistrumentista rock ANDREA BRAIDO e il cantante, tastierista, bassista, produttore e vocal coach MICHELE LUPPI si esibiranno, accompagnati dalla band, in un concerto dedicato ai DEEP PURPLE, leggendaria rock band inglese fonte di ispirazione di tutto il mondo rock degli ultimi 50 anni. Opening act Dobermann.

Inizio concerto ore 21.30. Ingresso gratuito.

I concerti in programma giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 luglio avranno in comune il finale con un omaggio a Ozzy Osbourne.

Infine, domenica 28 luglio saliranno sul palco i THE ORIGINALS, nuovissimo progetto che mette insieme due pilastri della musica reggae e ska/rocksteady in Italia come Africa Unite e The Bluebeaters, rispettivamente 44 e 31 anni di storia. Dieci persone sul palco, 5 da una parte e 5 dall’altra, si intersecheranno live tra ospitate e brani a 20 mani in un flusso continuo di pezzi dell’uno e dell’altro gruppo.

Inizio concerto ore 21.30. Ingresso gratuito.

Il festival Kaptura, nato nel 2023 grazie al progetto SNODI. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero, finanziato dal Ministero della Cultura e dal programma PNRR Next Generation oggi prosegue autonomamente.

Nella serata del 27 luglio, infatti, food e beverage saranno realizzati in collaborazione da una delegazione di Pietra Ligure, rappresentato nello specifico dall’associazione Circolo Giovane Ranzi, e dal team di cucina della Pro Loco di Piea con Monferato Rural Food.

Sarà possibile accedere allo Stand Food&Beverage dalle ore 19.00.

La partnership sancita dal progetto NORD OVEST CULTURA, siglato a Moncalvo (Asti) lo scorso 28 giugno, proseguirà il 14 agosto a Finale Ligure (Savona), nell’ambito del Finale Music Festival, dove sarà “il Piemonte ad andare Liguria”. Vini e tipicità piemontesi, infatti, saranno protagonisti di una data del Ponente Vibes, a suffragio di questo nuovo sodalizio enogastronomico.

«Il progetto Nord Ovest Cultura ufficializza una sinergia culturale, turistica ed enogastronomica tra la Liguria e il Piemonte e rappresenta un’opportunità preziosa per instaurare un dialogo concreto tra i due territori – spiega il sindaco di Finale Ligure, Angelo Berlangieri – Finale Ligure ha accolto fin da subito e con entusiasmo questo progetto che la vede in prima fila a promuovere la contaminazione tra Liguria e Piemonte. Sono convinto che la collaborazione e l’unione che si è creata tra il festival Ponente Vibes e la rassegna Monferrato On Stage sia di grande esempio per tutte le realtà locali che mi auguro vogliano unirsi a noi per portare avanti un percorso di valorizzazione reciproca che mette al centro la musica, le eccellenze gastronomiche e l’identità territoriale».

La rassegna si sposterà poi il 3 agosto a ROATTO (Asti), il 22 agosto a PORTACOMARO (Asti), il 29 agosto a FERRERE (Asti), il 7 settembre a CAMERANO CASASCO (Asti) e il 13 settembre a SAN MARZANO OLIVETO (Asti).

Monferrato On Stage non è solo un festival musicale ma un esempio di sinergia territoriale in grado di coinvolgere ambienti diversi tra loro, legati da un filo conduttore da ricercare nella bellezza dei luoghi, nella qualità e nel prestigio dell’enogastronomia e della cultura musicale.

di Vittorio Esperia

