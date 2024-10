Giulio Pugliese dei Pata Talenti Azzurri FMI vince ancora nella European Talent Cup

Il progetto Pata Talenti Azzurri FMI nuovamente sul gradino più alto del podio della competitiva European Talent Cup. Al MotorLand Aragón di Alcañiz, teatro del penultimo appuntamento stagionale dei campionati inseriti nel contesto del FIM JuniorGP, Giulio Pugliese si è assicurato la vittoria in Gara 1, tutto questo in un fine settimana dove Guido Pini si è nuovamente espresso ad alti livelli nel Mondiale JuniorGP.

Partendo dalla European Talent Cup, a seguito di qualifiche condizionate dalla pioggia Giulio Pugliese (CFMOTO Aspar Junior Team) si è ritrovato costretto a prender il via delle due gare dalla diciassettesima casella dello schieramento di partenza. Con un’ottima strategia, ben presto in Gara 1 si è ricongiunto al gruppetto di testa, centrando grazie ad un ultimo giro privo di sbavature una superlativa vittoria. Al secondo hurrà stagionale dopo Misano, con il sesto posto consecutivo in Gara 2 si è così appropriato del terzo posto provvisorio in campionato a quota 138 punti.

Nel medesimo campionato, in zona punti gli altri due portacolori del progetto Pata Talenti Azzurri FMI. In crescita Matteo Gabarrini (Team Echovit Pasini Racing) ha portato a termine al tredicesimo e diciottesimo posto le due gare mentre Gabriel Tesini (AC Racing Team), riammesso al via di Gara 2 dopo qualifiche problematiche, ha conquistato 4 punti in virtù del dodicesimo posto all’esposizione della bandiera a scacchi.

Passando al Mondiale JuniorGP, continua a figurare tra i grandi protagonisti Guido Pini (SeventyTwo Artbox Racing Team KTM), quarto nella gara di Aragón mancando di un soffio il podio. Con questo risultato avvicina sempre più la top-3 di campionato, ritrovandosi quinto a sole 8 lunghezze dalla seconda posizione con ancora 50 punti in palio nelle conclusive due gare di Valencia. Nel novero dei piloti coinvolti nel progetto al via, Edoardo ‘Edos’ Liguori (AC Racing Team KTM) ha concluso ventiduesimo, mentre Leonardo Zanni (Finetwork Team KTM) ha vissuto un esordio in Moto3 particolarmente sfortunato. Promosso dalla European Talent Cup per gli ultimi due appuntamento stagionali, dopo brillanti prestazioni espresse nel corso delle prove si è visto costretto al forfait per qualifiche e gara a seguito di un contatto (e conseguente caduta) causato da un altro pilota.

Roberto Sassone, Direttore Tecnico Velocità FMI: “Siamo molto felici per Giulio Pugliese che si è assicurato un’altra vittoria nella European Talent Cup dopo la precedente affermazione di Misano, lasciandosi alle spalle un periodo dove si era sempre distinto tra i protagonisti, ma per una ragione o per l’altra non riusciva mai a sferrare la zampata per salire sul gradino più alto del podio. Partiva dietro dopo qualifiche complicate su pista bagnata, ma dalla diciassettesima casella ha saputo rimontare nel migliori dei modi. Credo abbiamo svolto un bel lavoro, studiando la tattica giusta di partenza e per interpretare al meglio dei primi giri, cercando di stare alla larga da contatti e divincolarsi nel migliore dei modi nel gruppone. Giulio è stato bravissimo, ha centrato questa vittoria e adesso è terzo in campionato che può rappresentare per lui un obiettivo in vista dell’ultimo round di Valencia. Sempre nella European Talent Cup, Matteo Gabarrini ha disputato buone qualifiche su pista bagnata, condizioni dove riesce sempre ad esprimersi al meglio. Ha conquistato qualche punto che rappresenta per lui uno step di crescita. Sfortunatamente Gabriel Tesini ha vissuto un fine settimana difficile senza mai trovare il giusto feeling, tanto da mancare persino la qualifica. Ha poi potuto disputare la seconda gara e, partendo dal fondo dello schieramento, ha concluso in zona punti, rendendosi protagonista di una bella rimonta. Passando al Mondiale JuniorGP, Guido Pini ha conquistato un positivo quarto posto che gli consente di avvicinare sempre più la top-3 di campionato che tuttora rappresenta il suo obiettivo stagionale. Le premesse per il weekend erano altissime, ancor più dopo l’esito delle prove libere dove era stato velocissimo, ma in ogni caso si è prodotto in una brillante prestazione con tempi di tutto rispetto anche in confronto ai crono del Mondiale Moto3. Edos Liguori ha dato qualche segnale di risalita per quanto non sia arrivato il risultato, mentre ad Aragon ha vissuto un esordio in Moto3 sfortunato Leonardo Zanni. Con la sua squadra ha preso la decisione di anticipare i tempi in vista del 2025 disputando gli ultimi due round della Moto3, partendo da Aragon dove nelle prove si era adattato subito al volo alla sua nuova moto con prove fenomenali, tanto da ritrovarsi in piena Top-5. Purtroppo venerdì mattina è stato centrato da un altro pilota e, a seguito della caduta, ha riportato una piccola frattura al polso. Ha provato a correre, ma l’indomani la mano si è gonfiata e, su indicazioni dei medici, si è ritrovato costretto al forfait. In ogni caso ci sono delle buone premesse per il prossimo round di Valencia, a maggior ragione considerando il suo rapido adattamento alla Moto3. In conclusione è doveroso un plauso a tutti gli italiani impegnati nel FIM JuniorGP che si stanno mettendo in mostra come Alessandro Morosi in Moto3, ma anche Alberto Surra e Mattia Casadei, protagonisti della Moto2, disputando anche ad Aragon un fine settimana nelle posizioni che contano“.

Il conclusivo appuntamento stagionale del Mondiale JuniorGP e della European Talent Cup si svolgerà al Circuit Ricardo Tormo di Valencia nel fine settimana del 22-24 novembre prossimi.

L’elenco dei piloti della Velocità coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI

Giulio Pugliese sul gradino più alto del podio di Gara 1 della European Talent Cup al MotorLand Aragón (Ph. FIM JuniorGP)

Com. Stam. + foto FMI