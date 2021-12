Giuseppe Alviti Guardia Giurata o Fiduciario? Meglio fare il commesso

«Nessun dubbio, molto meglio fare il commesso. Chi ha potuto cogliere l’ occasione di andarsene l’ ha fatto ed è molto più contento di prima».

Vita dura quella della guardia giurata, in vent’ anni posti dimezzati, forti pressioni per lavorare in straordinario fino a 14 ore, una giornata intera trascorsa in sgabuzzi angusti, al freddo o al caldo, crescita delle malattie professionali, stress a mille, ogni tanto la notizia di un collega vittima per rapina. E poi la responsabilità personale per porto d’ armi e decreto prefettizio, «se c’ è una denuncia chi paga alla fine non è mai la ditta ma il lavoratore». Insomma, un mezzo inferno. Per di più sottopagato. .

Il Presidente nazionale Associazione guardie particolari giurate Giuseppe Alviti fondatore della ” Alviti Security Accademy” tuona duro «Non si naviga nell’ oro ma si sopravvive è molto difficile per chi ha una famiglia e un solo stipendio». Scatti? Pochi, 18 euro circa ogni tre anni, solo 6 nell’ arco di un’ intera carriera. Di fare 14 ore al giorno non ci pensa neppure: «ma in qualche modo sono un privilegiato, me lo posso permettere. I miei colleghi, quelli che devono guadagnare di più sono costretti ad accettare e finiscono in un tunnel allucinante, con orario 6-20 continuato, senza pausa. Il livello di qualità della vita così tocca davvero il fondo». chiediamo nel nuovo CCNL che vergognosamente è scaduto da sei anni e ancora non rinnovato un aumento in busta paga considerevole ,condizioni di lavoro accettabili, maggiore sicurezza «già un eccessivo numero di ore al giorno costituisce di per sé una ragione di pericolo». La categoria questa volta è davvero scoppiata. «è evidente che le guardie giurate non c’è la facciano più, condizioni troppo svantaggiose per un lavoro di ordine e sicurezza che tutela anche il pubblico come il nostro». Una lenta decadenza: più carte di credito, più operazioni on-line, banche e aziende private che optano per un costoso antifurto per ottimizzare i costi complessivi: «ci sono davvero poche chance di vivacizzare la richiesta di figure professionali come le nostre».

Una formazione professionale più approfondita collegata ad un avanzamento gratificante in busta paga senza ore aggiuntive di lavoro sono la ns richiesta e ricetta spiega il sindacalista napoletano Giuseppe Alviti

Com. Stam.