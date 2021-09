Noto medico geriatra, direttore dell’Associazione Culturale “La Scintilla”, che annualmente organizza la Rassegna del Teatro Dialettale, nonché storico, Angelo Di Salvo,

ha recentemente pubblicato un suo libro dal titolo “Giuseppe Branciforti” – Il fondatore di Bagheria, che domenica 12 Settembre, alle ore 18:30, sarà presentato alla Corte di Villa Butera a Bagheria.

-Come è nata l’idea di realizzare questo libro e cosa lo ha spinto a farlo?

-Principalmente la spinta è stata per la grande passione che ho per la storia ma, soprattutto, la voglia di svelare i retroscena che stanno dietro la nascita della mia città. Su Bagheria, nota anche come “la Città delle Ville” si è scritto molto, basti ricordare il notevole contributo del 1978 di Camillo Filangeri con “Nel territorio di Palermo, storia, partecipazione e forma, fra il feudo di Solanto e la contrada della Bagheria” o il volumetto del 2009 “Dalla Bagaria a Bagheria. Bibliografia essenziale” di Tommaso Romano, che raccoglie molto di quanto è stato scritto su Bagheria e, più in generale, al territorio che va dal fiume Eleuterio, o fiume della Bagarìa e il fiume Milicia Il dott. Angelo di Salvo ha una passione predominante che è il teatro dialettale siciliano e tale passione lo ha portato a conoscere Leonforte che custodisce la memoria della famiglia Branciforti-Butera e, contestualmente alla sua meritoria opera di promozione culturale con conferenze e dibattiti svoltisi appunto a Palazzo Butera, ha da diversi anni cercato di capire meglio proprio la vicenda che conduce Giuseppe Branciforti alla Bagaria e alla edificazione del Palazzo. Il 26 Novembre 2016, infatti, presso la Sala Borremans di Palazzo Butera quando si parlò di Goethe, uno dei personaggi storici più famosi che ha visitato Bagheria antesignano di tanti altri contatti “illustri”. In quel’occasione, dopo l’introduzione del dott. Di Salvo, a moderare l’incontro era presente il prof. Maurizio Padovano, docente di Lettere al Liceo Classico Scaduto di Bagheria, la prof.ssa Maria Ciofalo, docente di lingua tedesca presso l’Itet Luigi Sturzo, il prof. Antonino Morreale e il Dr. Biagio Napoli, esperti della storia locale e la partecipazione dell’attore Matteo Coffaro che ha trattenuto i presenti leggendo i brani in cui si parla di Bagheria, nel libro “Viaggio in Italia” di Johann Wolfgang von Goethe. Siamo certi che il dr. Di Salvo continuerà la ricerca per conoscere e apprendere nuovi fatti e personaggi che possano arricchire la storia della sua Bagheria. Alla presentazione del libro del dr. Di Salvo ci saranno il dr. Giuseppe Bagnasco, Presidente Circolo Culturale G. Giardina di Bagheria. Per i saluti alle autorità, Filippo Tricoli, Sindaco di Bagheria e Daniele Vella, Assessore alla Cultura. Introduzione del Prof. Domenico Aiello, Docente Storia e Filosofia Liceo F.sco Scaduto di Bagheria. La Sicilia dei Branciforti con Salvatore La Monica – Società Nissena di Storia Patria e per Giuseppe Branciforti: l’uomo, il principe, il fondatore, Angelo Di Salvo-Storico, La Nuova Scintilla Bagheria

Franco Verruso

Com. Stam.