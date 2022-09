Giuseppe Conte, prima tappa siciliana giovedì 15 a Catania

Inizierà giovedì 15 settembre da Catania il tour elettorale in Sicilia di Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle è atteso alle 21:30 in Piazza Palestro (il Fortino dei catanesi) per un comizio in cui incontrerà i cittadini etnei in vista dell’appuntamento elettorale previsto per il 25 settembre prossimo.

“Abbiamo voluto fortemente organizzare questo comizio in uno dei quartieri catanesi più ricchi di storia.” spiega il deputato uscente Luciano Cantone, candidato al Collegio Uninominale di Catania e capolista al Plurinominale. “Ad oggi Giuseppe Conte è l’unico leader che in Sicilia, anziché chiudersi in sale convegni e hotel, ha scelto di incontrare i siciliani, mettendoci la faccia come ha sempre fatto.”

L’appuntamento è quindi a Catania, giovedì 15 settembre alle 21:30 in Piazza Palestro.

Com. Stam./foto