Giuseppe D’Alessandro è il nuovo Comandante della Polizia Municipale di Marsala

Il sindaco Massimo Grillo lo ha nominato al termine della selezione pubblica alla quale hanno partecipato tre candidati valutati dalla Commissione giudicatrice.

Cinquantasette anni, laureato in Economia e Commercio, D’Alessandro, commercialista e revisore contabile, proviene dal Comune di Paceco, dove ha diretto la Polizia locale. Subentra a Vincenzo Menfi, oggi Comandante a Mazara del Vallo, mentre negli ultimi mesi le funzioni erano state svolte dal vicecomandante Salvatore Pocorobba.

“Assieme alla Giunta, afferma il sindaco Grillo, rivolgo un caloroso benvenuto al dott. D’Alessandro, certo che metterà la sua esperienza al servizio della comunità, contribuendo a rafforzare il ruolo e le funzioni del Corpo di Polizia Municipale, che richiedono professionalità e grande senso di responsabilità”.

Da oggi, con la firma del contratto individuale di lavoro, D’Alessandro assume l’incarico triennale di dirigente della Polizia Municipale di Marsala.

Con la sua nomina si apre una nuova fase per la Polizia Municipale di Marsala, chiamata a coniugare fermezza e vicinanza, regole e ascolto, in un rapporto di maggiore prossimità con i cittadini e di collaborazione attiva con le altre Forze dell’Ordine. Questa nuova fase assume un significato ancora più importante perché, dopo decenni di attesa, a breve il Corpo potrà essere rafforzato con l’ingresso dei nuovi vigili urbani, selezionati tramite il concorso avviato dal Comune di Marsala, dando finalmente al Corpo una struttura rinnovata e moderna.

L’Amministrazione comunale esprime, inoltre, un sincero ringraziamento al Comandante Vincenzo Menfi per gli eccellenti risultati raggiunti durante il suo incarico e al vicecomandante Salvatore Pocorobba per l’impegno e la dedizione con cui ha guidato la fase di transizione, assicurando continuità ed efficienza all’azione del Corpo.

Il nuovo Comandante Giuseppe D’Alessandro è stato presentato ufficialmente questa mattina dal sindaco Grillo e dalla Giunta comunale, nel corso di una cerimonia a Palazzo Municipale alla presenza delle Forze dell’Ordine.

