Giuseppe Schittino è il nuovo Hair Master Man! Ascolti record per il talent show dei barbieri d’Italia, sfiorati i due milioni

Arriva da Collegno (TO) il vincitore assoluto della quarta edizione di Hair Master Man. 29 anni, di cui più di dieci passati a svolgere quello che ama di più, il mestiere e l’arte di essere barbiere.

Giuseppe Schittino ha conquistato il titolo di primo classificato, nonché di Hair Master Man, in una finalissima che ha unito l’Italia intera: a concorrere per il titolo, infatti, sono stati i compagni di viaggio Daniele Boccanera da Roma e Gianbattista Aisoni dalla Sardegna, rispettivamente secondo e terzo classificato. Ascolti record per il programma in onda in prima serata su Canale Italia 84, che nella finalissima ha registrato quasi due milioni di ascolti. “Hair Master Man” – come spiega orgogliosa la casa di produzione del format Incontri Production – “è tra le nostre punte di diamante, un format in costante ascesa e che piace al pubblico italiano.” Entusiasti anche i conduttori Thomas Incontri e Rossella Di Pierro, che commentano così la quarta edizione del programma: “siamo felici di regalare alle persone dei momenti di intrattenimento leggero e allo stesso tempo di aver ideato un format che non esisteva prima. Il mestiere di barbiere è un’arte da valorizzare ed è bello che i concorrenti abbiano l’opportunità di mostrare il proprio talento in televisione. Il programma è sempre di più un successo e siamo felici che piaccia così tanto.”

Il razor fade è stata la prova scelta per la puntata di finalissima, taglio che prevede una sfumatura eseguita con il rasoio. I giudici Leonardo Pagliuca, Simone Ranzini e Hiro Vitanza hanno avuto non poche difficoltà nella scelta, in quanto il livello di bravura e tecnica è stato elevatissimo. Nonostante ciò, si sono dimostrati molto professionali, dispensando anche ottimi consigli e giudizi sempre molto costruttivi. A proposito di consigli, non sono mancati anche quelli di Alessio Buccheri, testimonial Panasonic, il quale in ogni puntata ha spiegato come utilizzare al meglio le macchinette e i phon.

Giuseppe Schittino, entusiasta per la vittoria e il grande obiettivo professionale raggiunto, sarà da regolamento giudice della prossima edizione del programma, così come lo è stato Simone Ranzini quest’anno. Oltre a questo, tanti premi per il primo classificato, che si è aggiudicato l’ambita valigetta a marchio Panasonic, una bottiglia da tre litri per festeggiare la vittoria a marchio 958 Santero e un kit di forbici di Dell’Aquila Scissors.

Un rigraziamento speciale a RTO L’Altra Radio e la rivista di settore HTrend, media partner della trasmissione. Tutte le puntate sono disponibili on demand sul canale ufficiale Youtube di Incontri Production.

