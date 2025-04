All’Università di Palermo la conferenza internazionale del festival sul clima nel Mediterraneo “Earth Day Med”

Domani, mercoledì 9 aprile, alle 9.00, nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri si terrà la conferenza internazionale dal titolo “Giusta transizione e clima nel Mediterraneo (Sfide e opportunità per un bene comune condiviso)”.

L’iniziativa è promossa dal Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica (CSTE) dell’Università di Palermo, diretto dal prof. Maurizio Cellura, in collaborazione con Fondazione Studio Rizoma, nell’ambito del festival sul clima nel Mediterraneo “Earth Day Med” in corso a Palermo fino a sabato 12 aprile.

Programma

Saluti istituzionali

Massimo Midiri, Rettore UniPa

Giampiero Cannella, Vicesindaco di Palermo

Maurizio Cellura, Direttore CSTE UniPa

Patrizia Pozzo, Fondazione Studio Rizoma e Coordinatrice di Earth Day Med FestDiscorso di apertura Il Mediterraneo al Centro dello Spazio Climatico

Grammenos Mastrojeni, Vicesegretario Generale dell’Unione per il Mediterraneo

Giulia Giordano, Direttrice della Strategia Med e Globale, ECCO il Think Tank italiano per il clima

Rei Tang, Responsabile Programma Cambiamento Climatico, Stanley Center for Peace and Security

Hajar Khamlichi, Direttrice per il Nord Africa, Pooled fund on International Energy

Pilastro Energia – Verso uno spazio energetico pulito a basse emissioni di carbonio, nella Regione del Mediterraneo

Modera: Gabriele Cassetti, Ricercatore Senior sui Sistemi Energetici, ECCO il Think Tank italiano per il clima

Bengisu Ozenc, Direttrice Sefia – Ankara

Laury Haytayan, Direttrice Medio Oriente e Nord Africa, Natural Resource Governance Institute – Bruxelles

Jauad El Kharraz, Senior Associate, ECCO il Think Tank italiano per il clima

Pilastro Il Nesso Clima/Cibo: le Sfide e le Politiche nell’hotspot Mediterraneo

Modera: Bianca Minotti, Ricercatrice e Consulente, EStà – Economia e Sostenibilità

Javier Albarracin, Consulente Senior per il Mediterraneo CREAF – Barcellona

Emna Mornagui, Hivos, Coordinatore Programma Sovranità Alimentare e Giustizia Climatica e Progetto AfriFoodLinks – Tunisi

Pilastro Acqua > Mare Mediterraneo

Maria Giovanna Parisi in dialogo con Silvio Greco

Silvio Greco, Direttore, Istituto Nazionale Biologia Marina, Ecologia e Biotecnologie “Anton Dorhn”, Roma

Maria Giovanna Parisi, Docente di Scienze del Mare e della Terra, UniPa

Jauad El Kharraz, Senior Associate, ECCO il Think Tank italiano per il clima

Conclusioni con Maurizio Cellura, Giulia Giordano, Chiara Pirovano e Patrizia Pozzo

