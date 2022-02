Giustizia e diritti dei detenuti, le iniziative a Palermo della DC Nuova Sicilia

Proseguono le assemblee che l’associazione “Nessuno tocchi Caino” sta tenendo in Sicilia.

Martedì 1 marzo è la volta di Palermo, ulteriore tappa del “giro d’Italia” nell’ambito del progetto “Spes contra spem”, ovvero la speranza che continua malgrado tutto.

L’appuntamento è per le ore 16:00 nei locali della Fonderia Oretea in piazza Fonderia.

L’evento – che sarà tramesso in diretta su Facebook, YouTube e Radio Radicale – vedrà la partecipazione e il contributo di Eleonora Gazziano, iscritta a “Nessuno tocchi Caino” e responsabile regionale del Dipartimento Diritti Umani della Democrazia Cristiana con delega agli articoli 3 e 27.

“L’incontro – spiega – si inserisce in un momento storico e geopolitico molto delicato, del quale i lavori dell’assemblea non possono che tenere conto”.

“In Europa c’è una democrazia agonizzante e in pericolo -prosegue – che ci spiattella in faccia ciò che sta accadendo e ci lascia intravedere lo scenario di una guerra sanguinosa”.

“Molti – aggiunge – riusciranno a sopravvivere, sebbene mutilati, orfani, senza casa e violentati per sempre: oggi è un giorno da maledire perchè c’è la guerra, nemica della democrazia, della verità e della vita stessa”.

“Lo sconforto – osserva – è pervasivo nel cuore di chi ha capito che nel 2022 l’uomo continua a scegliere la via della violenza ignorando la strada del dialogo”.

“Non si può in alcun modo giustificare un’aggressione armata – conclude – alla quale noi europei eravamo diseducati da decenni: si puniscano questi atti a partire dalle sanzioni e dall’isolamento economico della Russia”.

Al termine dei lavori dell’assemblea di “Nessuno tocchi Caino”, intorno alle 19:00, la dirigente del partito muoverà alla volta di un luogo simbolo di Palermo, il carcere Ucciardone.

Dinanzi alla Casa di Reclusione, oggi intitolata a Calogero Di Bona , si terrà un sit organizzato dalla DC Nuova Sicilia di Totò Cuffaro in per tenere alta l’attenzione sui diritti dei detenuti, un tema in cima all’agenda politica del partito e perfettamente in sintonia con i valori che da sempre animano “Nessuno tocchi Caino”.

Quest’ultima iniziativa è stata organizzata da due Dipartimenti regionali della Democrazia Cristiana Nuova: Diritti Umani e Legalità e Antimafia, dei quali sono rispettivamente responsabili Eleonora Gazziano e Andrea Piazza.

Il sit in rappresenta altresì l’occasione per ricordare i due giovani morti suicidi di recente nelle carceri di Palermo e Catania.

Insieme ad Eleonora Gazziano, oltre al commissario della Democrazia Cristiana Nuova Sicilia Totò Cuffaro e agli avvocati Andrea Piazza e Lidia Licata – responsabile regionale del Dipartimento Giustizia del partito – anche il segretario dell’ONG “Nessuno Tocchi Caino” Sergio D’Elia, e i membri del consiglio direttivo dell’associazione Donatella Corleo, Sabrina Renna e Antonio Coniglio.

Com. Stam.