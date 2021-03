«E canterò di quel secondo regno dove l’umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno. Ma qui la morta poesì resurga, o sante Muse, poi che vostro sono; e qui Calïopè alquanto surga, seguitando il mio canto con quel suono di cui le Piche misere sentiro lo colpo tal, che disperar perdono».

Per Chiaredizioni l’opera “Purgatorio di Dante in Graphic Novel” dello sceneggiatore Cristiano Zuccarini e dell’illustratore Ernesto Carbonetti; un’importante occasione per celebrare il Sommo Poeta nell’anniversario dei settecento anni dalla sua morte. Il volume fa parte della “Dante Series”, che ha lo scopo di rendere fruibile la Divina Commedia ai giovani proponendola in una veste decisamente originale, grazie all’utilizzo di un linguaggio visuale accattivante. L’opera, sotto forma di fumetto, è stata riadattata per concentrarsi sui canti principali, quelli che vengono maggiormente studiati durante il percorso scolastico.Il Purgatorio è la seconda delle tre cantiche della Divina Commedia; è diviso in sette cornici, governate ciascuna da un custode angelico, in cui si espiano i sette peccati capitali, dal più grave al più lieve: superbia, invidia, ira, accidia, avarizia, gola e lussuria. Il Purgatorio è costruito specularmente all’Inferno ed ha l’aspetto di un’alta montagna dalla forma a tronco di cono, sulla cui punta piatta c’è il Paradiso terrestre; le anime devono salire il monte e purificarsi e pentirsi in ogni cornice, prima di poter accedere all’ultimo Regno. Nel volume presentato da Zuccarini e Carbonetti colpisce il contrasto tra l’adattamento testuale rigoroso all’opera dantesca e la modernità delle illustrazioni, caratterizzate da immagini forti e vibranti e dai tratti decisi, nelle quali i colori predominanti sono i rossi intensi e sanguigni e i bianchi abbaglianti; nel corso del racconto si possono poi apprezzare i neri cupi ed espressivi e i marroni dorati e terrosi. Un’impostazione visiva evocativa che ben si presta alle figure immaginifiche delle anime purganti, e che contrasta armoniosamente con il realismo delle architetture e degli squarci di paesaggio. Nella graphic novel sono presi in esame i Canti I, III, V e VI dell’Antipurgatorio, il Canto IX che rappresenta il passaggio tra la prima parte della Cantica, dedicata all’Antipurgatorio, e la seconda dedicata alle sette cornici, e i Canti X, XI e XII della prima cornice del Purgatorio, dove sono presenti le anime penitenti dei superbi.

SINOSSI DELL’OPERA. La graphic novel si concentra principalmente sull’Antipurgatorio: esso è costituito dalla spiaggia su cui approdano le anime espianti e dalle falde della montagna, sulle quali le anime dei negligenti attendono di iniziare il loro cammino di purificazione nelle sette cornici del Purgatorio. Il custode del Purgatorio è Catone l’Uticense, che viene presentato nel primo canto. L’antipurgatorio è circondato di aria, allegoria dei residui di vita terrena.

BIOGRAFIE DEGLI AUTORI.

Cristiano Zuccarini è nato a Chieti nel 1971. Laureato in lettere antiche, insegna italiano, latino, greco e storia nella scuola superiore. Nel 2006 termina il dottorato di ricerca in filologia classica. Riadatta i grandi classici, per renderli divulgativi e più adatti a un pubblico giovane.

Ernesto Carbonetti è nato ad Atessa (CH) nel 1971. Frequenta l’Accademia Disney a Milano e dal 2002 al 2003 lavora presso i Maximus Studios per la miniserie “Tag 17”, per i fumetti come “Isa e Bea” (edizioni Cioè) e come illustratore per la Mirò edizioni. Dal 2008 al 2012 collabora con la Clementoni come animatore di app per bambini e illustratore di manualistica.

Casa Editrice: Chiaredizioni

Genere: Graphic novel

Pagine: 100

Prezzo: 18,90 €

