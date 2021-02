Oggi, venerdì 19 febbraio, alle ore 17, in diretta sulla pagina Facebook dell’europarlamentare della Lega Luisa Regimenti, medico legale e responsabile del Dipartimento Sanità per il partito nel Lazio (www.fb.com/RegimentiLuisa), si terrà l’incontro dal titolo “Gli abusi sui bambini sono un crimine contro l’umanità. Necessità di un intervento e di regole nazionali ed europee”, per discutere sul tema del rapporto tra i minori e la Rete e proporre iniziative concrete utili per arginare la preoccupante deriva dei social network.

Prenderanno parte al dibattito: On. Luisa Regimenti, europarlamentare; On. Christine Anderson, europarlamentare (con un contributo video); Don Fortunato Di Noto presidente Meter Onlus; Avv. Antonio Galletti, presidente Ordine degli Avvocati di Roma; Prof.ssa Roberta Bruzzone, psicologa forense e criminologa; On. Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare; On. Davide Bordoni, consigliere Comune di Roma, sociologo; Dott.ssa Maria Elena Silvotti, Gen. Brig. CC, specialista in medicina legale; Dott.ssa Sara Pezzuolo, psicologa giuridica e psicodiagnosta forense; Dott.ssa Antonella Sambruni, coordinatrice Rete europea delle Donne; Dott.ssa Cinzia Grassi, Dir. Sup. medico P.d.s., specialista in pediatria; Dott.ssa Pamela Franconieri, Vice Questore aggiunto, resp. 4° sezione Squadra mobile di Roma – “Reati in danni dei minori e reati sessuali”.

Conduce Tiziana Rocca.

Com. Stam.